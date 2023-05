Faits saillants

Une étape majeure dans la stratégie numérique globale de l'entreprise et de chacune de ses enseignes pour mieux comprendre les besoins des consommateurs et leur proposer encore plus d'offres personnalisées.

Les clients des enseignes Metro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson pourront économiser sur les produits essentiels du quotidien.

Moi permettra aux consommateurs de profiter de la force des réseaux d'alimentation et de pharmacie de METRO au Québec où magasinent déjà plus de 97 % des foyers québécois annuellement.

Le début d'un nouveau partenariat de fidélisation avec la Banque Royale du Canada (RBC) avec le lancement de la carte de crédit sans frais annuels moi RBC Visa offrant plus de valeur aux consommateurs.

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - METRO inc. lancera officiellement le programme de récompenses Moi le 25 mai prochain dans ses enseignes Metro, Super C, Brunet et Première Moisson au Québec et l'ensemble des succursales du réseau Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Plus personnalisé et plus généreux, Moi, une évolution du programme metro&moi, permettra aux consommateurs d'accumuler des points dans près de 900 magasins et de les échanger instantanément à la caisse afin d'économiser davantage sur leurs produits essentiels du quotidien.

METRO inc. lance officiellement le programme de récompenses Moi (Groupe CNW/METRO INC.)

« Le lancement de Moi marque une étape majeure dans la stratégie numérique globale de l'entreprise alors que la clientèle profitera pleinement pour la première fois de la complémentarité de nos réseaux d'alimentation et de pharmacie. Nous unissons ainsi les voix de cinq grandes enseignes où magasinent 97 % des foyers québécois au cours de l'année. Ensemble, ces cinq enseignes forment le plus vaste réseau de magasins d'alimentation et de pharmacies au Québec. », mentionne Alain Tadros, vice-président, marketing, METRO.

Accumuler et échanger des points plus facilement et plus rapidement

Il sera dorénavant plus facile pour la clientèle d'accumuler et d'échanger des points pour économiser sur ses achats d'épicerie ou de santé-beauté. Des points seront octroyés pour chaque dollar dépensé chez Metro, Jean Coutu, Brunet et Première Moisson. À cela s'ajoutent des offres personnalisées, des points supplémentaires en circulaire et en magasin, des prix spéciaux pour les membres et des concours exclusifs dans les cinq enseignes participantes, permettant d'accumuler des points plus rapidement.

Dès le 25 mai, la nouvelle carte de crédit, sans frais, moi RBC Visa sera disponible. Les titulaires de la carte obtiendront le double des points Moi accumulés sur les achats éligibles effectués dans les magasins participants de nos réseaux au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur les achats de dépenses courantes comme les repas, l'essence et la recharge des véhicules électriques lorsqu'ils paieront avec leur carte de crédit. Ils obtiendront également 1X les points Moi partout ailleurs et auront accès à des économies et à des offres exclusives du vaste réseau de marchands partenaires de Récompenses Avion, notamment Petro-Canada, RONA, Lowe's et Réno-Dépôt. Les points Moi seront entièrement échangeables chez Metro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson, ce qui permettra aux clients d'économiser sur leurs produits essentiels du quotidien. Pour tous les détails et plus d'information sur la carte de crédit moi RBC Visa, visitez le site rbc.com/moi à compter du 25 mai.

Le programme permet maintenant de se récompenser plus facilement et au moment de son choix, en échangeant instantanément les points à la caisse dès que le solde atteint 500 points. Il n'est plus nécessaire d'attendre un chèque-récompense pour économiser.

Le programme Moi est une évolution de metro&moi lancé en 2010. Il s'appuie donc sur la solide expertise développée par l'équipe Metro au cours des 12 dernières années. Le programme metro&moi est reconnu parmi les 10 meilleurs programmes de récompenses au Canada et le # 1 en personnalisation selon une étude réalisée par Léger Marketing. Il a été développé sur la base d'analyses afin de s'assurer qu'il réponde et dépasse les attentes des consommateurs.

Rappelons que le réseau des pharmacies Jean Coutu s'est retiré du programme AIR MILES pour rejoindre la coalition Moi. Le programme Moi sera offert dans les pharmacies Jean Coutu du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Adhésion au programme

L'adhésion au programme est simple et rapide, il suffit de visiter le site programmemoi.ca ou de télécharger les applications mobiles des enseignes participantes pour accéder à la carte numérique Moi et obtenir des offres personnalisées de chacune des enseignes. Les membres metro&moi bénéficient quant à eux automatiquement des avantages supplémentaires offerts dans les bannières participantes.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

À propos de Moi

Lancé officiellement le 25 mai 2023, le programme de récompenses Moi regroupe les enseignes Metro, Super C, Brunet et Première Moisson au Québec et l'ensemble des succursales du réseau Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il est offert dans près de 900 établissements au Québec. Il permet d'accumuler facilement des points échangeables pour des produits essentiels du quotidien. Les consommateurs peuvent également accumuler des points sur l'ensemble de leurs achats lorsqu'ils paient avec la carte de crédit sans frais annuels moi RBC Visa. Moi est une marque de METRO. Pour plus de détails, visitez programmemoi.ca.

