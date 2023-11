Modernisation du réseau de distribution au Québec et en Ontario

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - METRO inc. (« METRO ») (TSX: MRU) inaugure aujourd'hui son nouveau centre de distribution automatisé pour les produits frais et surgelés à Terrebonne. Cette nouvelle infrastructure moderne résulte d'un vaste programme d'investissement, évalué à près de 1 milliard de dollars, visant à moderniser le réseau de distribution de METRO au Québec et en Ontario afin de toujours mieux répondre aux attentes de sa clientèle et de ses marchands et pharmaciens propriétaires, aujourd'hui et pour le futur.

METRO inaugure son centre de distribution automatisé pour les produits frais et surgelés à Terrebonne (Groupe CNW/METRO INC.)

L'inauguration de ce nouveau centre marque une étape importante pour METRO et confirme le rôle économique de premier plan que joue l'entreprise au Québec, notamment par un investissement de plus de 420 millions de dollars dans son réseau de distribution québécois et par les dizaines de milliers d'emplois qu'elle procure aux quatre coins de la province.

« Notre nouveau centre de distribution automatisé de Terrebonne représente l'avenir de la distribution des produits frais et surgelés de METRO au Québec », a souligné Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO inc. « Il renforcera notre position sur le marché, générera de nouvelles opportunités pour notre entreprise et nos employés, et nous permettra de demeurer compétitifs tout en poursuivant notre croissance. »

D'une superficie totale de plus de 600 000 pieds carrés, soit l'équivalent de plus de 10 terrains de football, le bâtiment d'une hauteur équivalente à 9 étages abrite deux zones distinctes soigneusement régulées en température pour quelque 7000 produits frais et surgelés.

« Notre nouveau centre de distribution automatisé contribuera à améliorer la qualité du service et des produits envoyés vers les magasins d'alimentation, grâce à une précision accrue des commandes et une diminution du temps de manutention, en plus d'améliorer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement », a mentionné Caroline Larocque, vice-présidente logistique et distribution, Québec. « Nous sommes maintenant encore mieux outillés pour fournir le bon produit, au bon moment, au bon magasin, et ce, de façon efficace. » Le centre favorisera ainsi une meilleure expérience client en offrant encore plus de produits et de variété.

Plusieurs entreprises spécialisées du Québec ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet, telles que l'entrepreneur général Divco, Aubin Pélissier pour le système réfrigérant et GKC architectes à titre de consultant principal. En matière d'automatisation, le centre utilise la technologie de l'entreprise allemande Witron, chef de file international en matière d'automatisation dans le secteur de la distribution alimentaire, avec qui METRO travaille déjà en Ontario. Le système automatisé permet notamment des gains d'efficacité qui se traduiront par un meilleur service aux quelque 700 magasins d'alimentation desservis par le centre.

En plus d'offrir un milieu de travail moderne, qu'il s'agisse du centre de distribution ou des bureaux, les équipes travailleront dans un centre à la fine pointe de la technologie, où la sécurité est la priorité numéro 1 et où les installations et l'environnement sont agréables. En effet, le nouveau centre propose une cafétéria avec repas cuisinés sur place, une salle d'entraînement ainsi qu'un CPE qui ouvrira ses portes en 2024.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs notamment des énoncés quant aux effets et bénéfices qu'aura le nouveau centre de distribution de Terrebonne sur la chaine d'approvisionnement de METRO. Ces énoncés prospectifs comprennent généralement les verbes au futur ou au conditionnel ainsi que les termes « visant », « évalué » et d'autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que Metro estime que ces énoncés sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ceux-ci sont nécessairement tributaires d'un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la direction mentionnées dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale et les risques et incertitudes décrits à la rubrique « Gestion des risques » dans le Rapport annuel 2022.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les objectifs, résultats ou événements prévus se réaliseront.

SOURCE METRO INC.

Renseignements: Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]