MONTREAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - METRO Inc. (TSX: MRU) annonce aujourd'hui qu'après plus de 12 ans au sein de l'entreprise, François Thibault, vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, a décidé de prendre sa retraite le printemps prochain.

Depuis qu'il s'est joint à METRO en 2012, François a été un leader clef de l'entreprise et un véritable partenaire d'affaires pour nos divisions d'exploitation, dirigeant plusieurs acquisitions importantes, y compris celle du Groupe Jean Coutu, et soutenant la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement. Il a assuré la solidité de la position financière de l'entreprise et l'allocation disciplinée du capital, en supervisant des investissements soutenus dans l'ensemble de l'entreprise et en contribuant à la réalisation de nos objectifs financiers à long terme. Il a également établi une grande crédibilité auprès des investisseurs et il laissera derrière lui une excellente équipe.

« Je suis reconnaissant à François pour son solide leadership et son partenariat au fil des 12 dernières années et je le remercie pour sa contribution importante à notre succès » a dit Eric La Flèche, président et chef de la direction.

François continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à sa retraite, ce qui donnera à l'entreprise le temps d'identifier un successeur dans le cadre d'une recherche externe que nous débutons et d'assurer une transition harmonieuse.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

