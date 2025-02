MONTREAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - METRO inc. (TSX : MRU) annonce aujourd'hui la nomination de Nicolas Amyot au poste de vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier à compter du 18 avril 2025, moment auquel il prendra la relève de François Thibault dont la retraite a été annoncée le 21 octobre 2024.

Nicolas Amyot (Groupe CNW/METRO INC.)

Nicolas est comptable professionnel agréé et expert en évaluation d'entreprises. Il compte près de 30 ans d'expérience en finances dont les 20 dernières au sein d'une grande entreprise manufacturière canadienne ayant des opérations mondiales. À titre de vice-président, finances et responsable de l'ensemble des activités financières de l'entreprise depuis 11 ans, Nicolas a démontré sa capacité d'accompagner la grande entreprise dans l'atteinte de ses résultats.

« Je remercie à nouveau François pour sa précieuse collaboration et sa grande contribution à notre succès. Je suis très heureux d'accueillir Nicolas au sein de l'équipe de direction et nous comptons profiter de sa solide expérience et de son leadership éprouvé pour soutenir notre croissance » a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

Nicolas se joindra à METRO le 17 mars 2025 à titre de vice-président exécutif, finances et travaillera étroitement avec François, qui demeurera en poste à titre de vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier jusqu'au 17 avril 2025, afin d'assurer une transition harmonieuse.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

Source et renseignements : METRO inc., Relations medias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]