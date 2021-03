Cet investissement renforce davantage le secteur réglementé de la chaîne d'approvisionnement de Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement

TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement Inc., un chef de file nord-américain dans les solutions logistiques de bout en bout pour les chaînes d'approvisionnements, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans HCL Logistics Inc. et HCL Transport Inc. (collectivement, « HCL Logistics »), une entreprise basée à London, en Ontario, spécialisée dans la logistique contractuelle dans les secteurs industriels et de la défense.

« Avec cet important investissement, Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement s'appuie sur son leadership, son ingéniosité et ses services de qualité éprouvés auprès de clients aux exigences complexes, tout en approfondissant ses capacités dans le secteur de la défense », a déclaré Chiko Nanji, président du groupe Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement.

Fournissant des services d'entreposage, de séquençage des lignes de fabrication et de distribution de pointe pour la livraison ponctuelle de composants de défense critiques à des clients mondiaux, HCL Logistics offre des délais d'exécution rapides et une précision inégalée dans l'industrie, en plus d'une visibilité et d'un suivi complets à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes fiers de tout ce que nous avons fait pour appuyer nos Forces canadiennes et nos Forces alliées partout dans le monde », a expliqué Tim Van Holst, président de HCL Logistics. « En tant que membre de Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement, nous sommes bien placés pour améliorer nos solutions de défense et nous étendre sur de nouveaux marchés. »

En mettant l'accent sur l'innovation par le biais de l'intelligence d'affaires, les logiciels de gestion prédictive des transports et l'automatisation avancée, Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement et HCL Logistics partagent une vision commune et un esprit d'entreprise. Les deux entreprises sont également alignées sur leur culture forte et axée sur les gens, fondée sur l'intégrité et le travail d'équipe, ainsi que sur leur engagement à offrir des avantages tangibles aux activités de leurs clients.

« Ce marché exige une excellence opérationnelle et des solutions innovantes. Alors que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales se poursuivent à un rythme sans précédent, Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement peut réagir plus rapidement avec la stratégie adaptée, la planification et l'exécution appropriée pour aider les clients à réussir », a déclaré Martin Graham, président du groupe Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement. « C'est le début d'un partenariat à long terme avec Tim Van Holst, Franco Barbon et l'équipe exceptionnelle de HCL Logistics. »

Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement et HCL Logistics partagent fièrement un engagement envers nos militaires. M. Nanji, qui parraine depuis longtemps des initiatives de défense canadiennes et y participe, a été nommé colonel honoraire des Forces armées canadiennes en 2012. Il fait actuellement partie du Régiment du renseignement de l'Armée canadienne. Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement est également heureux d'appuyer les travaux importants de l'Institut de la Conférence des Associations de Défense (CAD).

À propos de de Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement

Basé au Canada, Metro Groupe de Chaîne d'Approvisionnement exploite un important réseau de plus de 70 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de plus de 6 000 associés. Sa taille, ses capacités considérables et sa structure entrepreneuriale lui permettent de répondre rapidement aux besoins les plus complexes de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement.

À propos de HCL Logistics Inc. et de HCL Transport Inc.

HCL Logistics fournit des solutions logistiques, d'entreposage, de transport et de gestion de transport aux fabricants canadiens et mondiaux dans un environnement de défense sécurisé. Depuis sa création, HCL Logistics a mis l'accent sur une stratégie ciblée d'investissement dans les infrastructures et les capacités logistiques pour répondre aux exigences complexes de la défense nationale et aux mesures de performance. Le résultat est un système d'entreposage de pointe qui comprend des systèmes de stockage verticaux peu encombrants, des systèmes modernes de rayonnages condensés, l'automatisation et la livraison ponctuelle. HCL Transport fournit des services de transbordement et de transport, une capacité stratégique clé entre le fret ferroviaire nord-américain et le transport routier.

