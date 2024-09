MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - METRO, en collaboration avec son partenaire de longue date Banques alimentaires du Québec (BAQ), annonce le lancement du réseau Les cuisines partagées METRO à travers le Québec. La mise en place de ce projet permettra aux organismes qui œuvrent à contrer l'insécurité alimentaire de recevoir du financement pour bâtir des lieux collectifs de rassemblements où différents groupes communautaires peuvent se réunir. METRO investit deux millions de dollars sur une période de quatre ans pour cette première édition.

En juin 2024, huit organismes du réseau BAQ ont été sélectionnés pour participer au programme qui vise permettre la construction de cuisines, le réaménagement structurant ou l'agrandissement d'espaces ainsi que l'acquisition d'équipement professionnel. L'objectif de METRO et BAQ est d'offrir des moyens aux membres des communautés de la province pour vivre plus sainement.

« Nous nous sommes assurés de mettre sur pied un projet qui répond concrètement aux besoins du milieu. Nous sommes très fiers de ce projet tangible qui nous permet de créer un héritage dans les communautés où nous sommes présents et permet de faire vivre notre raison d'être, celle de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés », mentionne Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications, METRO.

Les cuisines partagées METRO permettra de favoriser l'accès à des denrées saines et nutritives à travers des programmes innovants, de développer un sentiment d'appartenance au sein des communautés et de briser l'isolement.

Une réponse aux besoins du secteur communautaire

La mutualisation des espaces et des ressources humaines et matérielles entre les organismes, ainsi que le financement pour bâtir de nouvelles infrastructures professionnelles de cuisines dédiées aux différents types de programmes éducatifs en cuisine sont des besoins mentionnés par les organismes du secteur communautaire.

« Nous savons que le manque de ressources et d'infrastructures demeure un frein au développement de ce type de programme pour nos membres Moisson. L'impact de ce programme de financement sera majeur dans les communautés touchées alors que les organismes pourront en faire plus pour leurs bénéficiaires. L'engouement des organismes démontre notamment le besoin pour ce type d'installations, partout dans la province », mentionne Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec.

« Ce financement impactera notre communauté de manière importante, puisque les organismes de proximité auront accès à une cuisine de transformation afin de réaliser différents projets d'éducation, de formation, de préparation de repas et autres. Pour nous, cette cuisine nous permettra de gagner davantage de terrain dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant et redistribuant aux gens dans le besoin des aliments reçus par notre Moisson ainsi transformés » témoigne Patrick Saint-Denis, directeur général, SOS Dépannage| Moisson Granby.

Les huit projets 2024 ainsi que les bénéficiaires par région :

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à près de 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire des centaines de milliers de personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

