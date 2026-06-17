Metrix et Versado Communication mettent en place une plateforme commune

Cette alliance donne naissance à un partenaire de premier plan dans le domaine de l'évaluation des acquis en sciences de la vie

TORONTO et RALEIGH, N.C., 17 juin 2026 /CNW/ - Metrix Group Inc. (« Metrix ») et Versado Communication LLC (« Versado ») ont annoncé aujourd'hui la création d'une plateforme commune, réunissant deux entreprises de premier plan dans le domaine de la formation et du développement dans le secteur des sciences de la vie. Cette alliance donne naissance à un partenaire transfrontalier de grande envergure pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, doté d'un vaste vivier d'experts et de compétences de pointe dans ce domaine.

Metrix, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, collabore avec des entreprises du secteur des sciences de la vie afin de concevoir des expériences d'apprentissage personnalisées qui accélèrent la préparation, renforcent les performances et s'alignent sur les priorités stratégiques de ses clients. Fondée en 1988 et forte de plusieurs décennies d'expertise dans le secteur, Metrix dispose de capacités modernes à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, Metrix allie les sciences du comportement, la conception basée sur l'intelligence artificielle et la compréhension de la nature humaine pour proposer des solutions d'apprentissage et de développement dans les domaines de la formation, du marketing et bien au-delà.

« Au fil des décennies, l'équipe de Metrix a bâti une entreprise réputée pour améliorer les performances de ses collaborateurs, et notre alliance avec Versado marque le début d'un nouveau chapitre passionnant dans la poursuite de notre croissance », a déclaré Jessica Knox, PDG de Metrix. « Grâce à ce partenariat, nous sommes mieux placés que jamais pour accompagner nos clients à plus grande échelle tout au long du cycle de vie des produits et pour continuer à investir dans la technologie et les talents qui caractérisent notre travail. »

Versado, dont le siège social est situé à Raleigh, en Caroline du Nord, est un partenaire stratégique des entreprises du secteur des sciences de la vie. Fondée en 2008, Versado apporte une expertise approfondie en matière de formation commerciale liée au lancement de produits, d'efficacité pédagogique et de stratégies de gestion du changement axées sur le comportement, qui permettent aux équipes commerciales des secteurs pharmaceutique et biotechnologique d'obtenir des résultats mesurables.

« Depuis près de deux décennies, Versado tisse des liens étroits avec des entreprises du secteur des sciences de la vie à des moments clés du parcours commercial d'un produit », a déclaré Josh Barricklow, cofondateur et PDG de Versado. « Ce regroupement d'entreprises apporte à notre équipe davantage de ressources et une plateforme qui nous permettra d'en faire encore plus pour nos clients, tout en conservant la réactivité, la qualité et l'orientation stratégique qui ont toujours fait notre force. »

Grâce à cette alliance, les entreprises du secteur des sciences de la vie disposent d'un partenaire unique doté d'une expertise de terrain dans toute l'Amérique du Nord, qui les accompagne tout au long du cycle de vie de leurs produits.

Cette plateforme intégrée bénéficie d'un investissement de croissance de la part de NaviMed Capital, une société de capital-investissement basée à Washington, DC, spécialisée exclusivement dans le secteur de la santé.

« Metrix et Versado incarnent à elles deux exactement le type de plateforme à grande échelle et axée sur l'expertise dont les entreprises du secteur des sciences de la vie ont besoin face à la complexité croissante de leurs activités commerciales », a déclaré Ryan Ross, directeur général de NaviMed Capital.

« Nous sommes en train de mettre en place le partenaire de référence en matière de performance commerciale en Amérique du Nord, et cette alliance constitue une première étape décisive », a déclaré Josh Boylan, associé chez NaviMed Capital.

Daniel Leonard a rejoint l'entité issue de la fusion en tant que Président exécutif, afin de soutenir sa croissance future. Plus récemment, M. Leonard a occupé le poste de PDG du CM Group, une plateforme de référence dans le domaine de la communication médicale et ancienne société du portefeuille de NaviMed Capital.

« Je suis passionné depuis longtemps par l'idée d'aider les entreprises des sciences de la vie à transformer la science en valeur commerciale, et je suis ravi de collaborer avec Metrix et Versado pour y parvenir », a déclaré Daniel Leonard, président exécutif. « Le secteur des sciences de la vie exige davantage de ses partenaires commerciaux : une expertise scientifique plus approfondie, une exécution plus rapide et des solutions plus intégrées. Cette combinaison nous place en position de force pour répondre à cette demande. »

À propos de Metrix Group Inc.

Fondée en 1988, Metrix, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une société spécialisée dans la formation et le développement qui accompagne les divisions commerciales des entreprises du secteur des sciences de la vie. Metrix conçoit et propose des solutions de formation et de développement dans différents formats, notamment l'apprentissage en ligne, l'apprentissage mixte et les programmes en présentiel, et dispose d'une expertise approfondie dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares, de l'immunologie et de l'hématologie. Pour en savoir plus, visitez www.metrixgroup.com

À propos de Versado Communication LLC

Fondée en 2008, Versado, dont le siège social est situé à Raleigh, en Caroline du Nord, est un cabinet de formation et de développement axé sur les sciences de la vie, spécialisé dans la formation commerciale liée au lancement de produits, l'efficacité pédagogique et les stratégies de gestion du changement fondées sur le comportement, qui permettent d'obtenir des résultats mesurables pour les équipes commerciales des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.versado.com

À propos de NaviMed Capital

NaviMed Capital est une société d'investissement privée basée à Washington, DC, qui se consacre exclusivement au secteur de la santé. NaviMed s'associe à des équipes de direction exceptionnelles afin de créer des entreprises prometteuses pour la nouvelle ère des soins de santé. Les dirigeants de NaviMed sont forts d'une longue expérience en matière d'investissement dans certaines des entreprises en pleine croissance les plus innovantes et les plus réputées du secteur de la santé. Pour en savoir plus, visitez www.navimed.com.

SOURCE Metrix Group

CONTACT : Daniel Leonard, [email protected]