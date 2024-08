TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX: RUS) annonce avoir conclu l'acquisition de sept centres de service situés dans l'Ouest canadien et dans le nord-est des États-Unis de Samuel, Son & Co., Limited (« Samuel »).

John Reid, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Samuel au cours des derniers mois pour coordonner une transition ordonnée, et nous accueillons maintenant les employés de Samuel au sein de la famille Russel. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités liées aux produits pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

