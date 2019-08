Métaux Russel annonce une entente visant à faire l'acquisition de City Pipe & Supply Corp.

TORONTO, le 19 août 2019 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente d'achat d'actions visant à faire l'acquisition de toutes les actions en circulation de City Pipe & Supply Corp. pour une somme d'environ 160 millions de dollars. Les revenus de City Pipe & Supply se sont chiffrés à environ 275 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier.

Fondée en 1942, City Pipe & Supply est un chef de file dans le secteur de la fourniture de tuyaux, soupapes et raccords à des entreprises œuvrant dans le domaine du pétrole et du gaz dans le Bassin permien, ainsi que dans les bassins Eagle Ford, Granite Wash, Barnett et Haynesville, qui représentent collectivement environ 60 % des plateformes de forage actives aux États-Unis. City Pipe & Supply exploite cinq centres de distribution situés à Odessa, Big Spring, Weatherford et Longview, au Texas, et à Hobbs, au Nouveau-Mexique. L'équipe de direction actuelle restera en place et Brett Lossin demeurera président.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente. City Pipe & Supply et notre entreprise ont de grandes affinités sur le plan stratégique et culturel, ce qui nous donne l'occasion de faire croître encore davantage nos activités liées aux services à marge élevée que nous offrons aux producteurs pétroliers dans le Bassin permien. Brett Lossin et l'équipe de City Pipe & Supply bénéficient d'une excellente réputation et leur empreinte existante vient compléter les activités d'Apex Remington. Cette transaction contribuera à notre bénéfice. »

Brett Lossin, président de City Pipe & Supply, a pour sa part affirmé : « Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion de cette entente avec Métaux Russel. Nous croyons que cette dernière nous offrira la plateforme qui nous permettra de connaître une croissance future, dont bénéficieront nos employés et nos clients. »

La transaction sera financée par les liquidités détenues aux États-Unis, qui se chiffrent à environ 100 millions de dollars, et le reste proviendra de notre ligne de crédit bancaire. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et à certaines conditions de clôture habituelles. Elle devrait se conclure au cours du quatrième trimestre de 2019.

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Wirth, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, DuBose Steel, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

