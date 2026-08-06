Métaux Russel annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2026

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Métaux Russel inc. (TSX : RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2026.

Produits d'exploitation et expéditions trimestriels records

Produits d'exploitation de 1,7 milliard de dollars et BAIIA ajusté de 154 millions de dollars

Les marges brutes ont progressé de 130 points de base au T2 2026 par rapport au T1 2026

Croissance des revenus et augmentation de la contribution au BAIIA découlant de l'acquisition de Kloeckner

Rendement annualisé du capital de 24 % au T2 2026 et de 23 % depuis le début de l'exercice

Solide structure de capital et liquidités de 554 millions de dollars



Trimestre terminé le

Semestre terminé le



30 juin 2026

31 mars 2026

30 juin 2025

30 juin 2026

30 juin 2025

Produits d'exploitation 1 655 $ 1 418 $ 1 207 $ 3 073 $ 2 381 $ BAIIA 1 138

124

108

262

194

BAIIA ajusté 1 154

93

113

247

196

Bénéfice net 79

72

60

150

103

Bénéfice net ajusté 1 90

45

64

134

105

Bénéfice par action 1,43

1,30

1,07

2,73

1,82

Bénéfice ajusté par action 1 1,63

0,81

1,14

2,44

1,86



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR et ratios

Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux normes comptables IFRS (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.

BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.

Flux de trésorerie liés au fonds de roulement : représentent les variations hors caisse du fonds de roulement.

Les éléments suivants ont été exclus du calcul du BAIIA ajusté, du bénéfice net ajusté et du bénéfice ajusté par action :

Rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché : la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché est une charge hors trésorerie comptabilisée chaque trimestre. Elle n'a aucune incidence sur les décisions opérationnelles courantes prises par la direction et est exclue afin de faciliter la comparaison de notre rendement d'exploitation d'une période à l'autre.

Gain sur la vente d'une propriété à Delta : Le gain réalisé sur la vente d'une propriété liée à notre succursale de Delta (Colombie-Britannique) était de nature ponctuelle, n'a eu aucune incidence sur les décisions opérationnelles courantes prises par la direction et a été exclu afin de faciliter la comparaison du rendement d'exploitation de la société d'une période à l'autre.



1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le bénéfice net établi conformément aux PCGR et le BAIIA ainsi que le BAIIA ajusté, ainsi qu'un rapprochement entre le bénéfice net, le bénéfice net ajusté et le bénéfice ajusté par action.

Rapprochement du bénéfice net au BAIIA et au BAIIA ajusté1



Trimestre terminé le

Semestre terminé le

(en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 30 juin 2026



31 mars 2026

30 juin 2025

30 juin 2026

30 juin 2025

Bénéfice net 78,5 $

71,8 $ 60,4 $ 150,3 $ 103,4 $ Provision pour impôts 26,6



18,9

18,3

45,5

32,8

Charges d'intérêts (revenus), nets 6,9



7,0

5,9

13,9

10,6

BAII 1 112,0



97,7

84,6

209,7

146,8

Amortissement 26,4



26,0

23,2

52,4

46,7

BAIIA 1 138,4 $

123,7 $ 107,8 $ 262,1 $ 193,5 $ Rémunération fondée sur les actions





















à la valeur de marché 15,3



4,8

5,2

20,1

2,6

Gain sur la vente d'une propriété à Delta -



(35,6)

-

(35,6)

-

BAIIA ajusté 1 153,7 $

92,9 $ 113,0 $ 246,6 $ 196,1 $

Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté1



Trimestre terminé le

Semestre terminé le

(en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 30 juin 2026

31 mars 2026

30 juin 2025

30 juin 2026

30 juin 2025

Bénéfice net 78,5 $ 71,8 $ 60,4 $ 150,3 $ 103,4 $ Rémunération fondée sur les actions



















à la valeur de marché, après impôt 11,3

3,6

3,8

14,9

1,9

Gain sur la vente d'une propriété à Delta, après impôt -

(30,9)

-

(30,9)

-

Bénéfice net ajusté 1 89,8 $ 44,5 $ 64,2 $ 134,3 $ 105,3 $ Bénéfice par action 1,43 $ 1,30 $ 1,07 $ 2,73 $ 1,82 $ Bénéfice ajusté par action 1 1,63 $ 0,81 $

1,14 $ 2,44 $ 1,86 $

Nos résultats du deuxième trimestre de 2026 témoignent de la poursuite de l'amélioration de nos principaux indicateurs de performance et illustrent notre capacité à générer des bénéfices grâce à notre portefeuille d'activités restructuré, combinée à des conditions de marché favorables.

Les produits d'exploitation ont atteint un niveau trimestriel record de 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2026, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au premier trimestre de 2026 et une augmentation de 37 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Notre marge brute moyenne pour le deuxième trimestre de 2026 s'est établie à 22,6 %, soit une augmentation de 21,3 % par rapport au premier trimestre de 2026. Cette amélioration découle de conditions de marché favorables et du début du redressement du profil de marge des succursales acquises auprès de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner »).

Au deuxième trimestre de 2026, notre BAIIA ajusté était de 154 millions de dollars, soit une augmentation de 65 % par rapport au premier trimestre de 2026, et une augmentation de 36 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Les centres de service ont maintenu la forte cadence d'expéditions observée récemment. Les expéditions du deuxième trimestre ont atteint un sommet historique, le tonnage expédié ayant progressé de 6 % par rapport au premier trimestre de 2026 et de 28 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Les succursales de Kloeckner ont été acquises pour une contrepartie totale de 128 millions de dollars le 31 décembre 2025. Ces succursales ont généré des revenus de 213 millions de dollars et un BAIIA de 16 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, par rapport à des revenus de 183 millions de dollars et à un BAIIA de 8 millions de dollars au premier trimestre de 2026. Au cours des six premiers mois de 2026, les anciennes succursales de Kloeckner ont représenté 13 % de nos revenus et 10 % de notre BAIIA ajusté, contribuant ainsi de façon importante à l'accroissement de nos bénéfices et à un rendement annualisé du capital de 31 %.

Au deuxième trimestre de 2026, les activités américaines ont généré 54 % de nos revenus et 61 % des bénéfices d'exploitation du segment, comparativement à 53 % des revenus et à 58 % des bénéfices d'exploitation de nos secteurs d'activité au premier trimestre de 2026 (sans tenir compte du gain lié à la vente de la propriété de Delta, en Colombie-Britannique) et à 44 % des revenus et à 48 % des bénéfices d'exploitation de nos secteurs d'activité au deuxième trimestre de 2025. Nous prévoyons poursuivre cette évolution vers un portefeuille d'activités davantage axé sur le marché américain, celui-ci continuant d'offrir de nouvelles possibilités de croissance.



1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios

Au deuxième trimestre de 2026, nous avons produit un bénéfice par action de 1,43 $ et un bénéfice ajusté par action de 1,63 $, ce qui est supérieur au bénéfice par action de 1,30 $ et au bénéfice ajusté par action de 0,81 $ au premier trimestre de 2026. Au cours du trimestre, nous avons produit un rendement annualisé du capital de 24 %, par rapport aux 22 % générés au premier trimestre de 2026 et aux 20 % générés au deuxième trimestre de 2025.

Au cours du deuxième trimestre de 2026, nous avons généré 135 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations hors caisse du fonds de roulement, investi 18 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations pour faire progresser nos initiatives de croissance interne et remboursé 24 millions de dollars en capital à nos actionnaires.

Conditions du marché

Au deuxième trimestre, les conditions du marché étaient favorables dans la plupart de nos unités commerciales et régions. Les prix aux États-Unis des plaques et des bobines laminées à chaud étaient en moyenne de 1 291 $ US la tonne et de 1 084 $ US la tonne, respectivement, au deuxième trimestre de 2026, ce qui représente des augmentations de 20 % pour les plaques et de 11 % pour les bobines laminées à chaud par rapport au premier trimestre de 2026. Au 30 juin 2026, les prix aux États-Unis des plaques et des bobines laminées à chaud étaient en hausse de 5 % et de 6 %, respectivement, par rapport aux prix moyens du deuxième trimestre de 2026.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, nous avons investi 18 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations et, pour le semestre clos le 30 juin 2026, nous avons investi 36 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations. Nous misons sur un bassin dynamique de projets de modernisation des installations et de transformation à valeur ajoutée.

Nous continuons d'évaluer d'autres occasions d'acquisition en mettant l'accent sur l'expansion de notre plateforme de centres de services aux États-Unis.

Poursuivant l'optimisation de notre portefeuille, nous avons vendu au premier trimestre de 2026 un bien immobilier devenu excédentaire à la suite de l'acquisition de notre ancienne succursale de Delta (Colombie-Britannique). Cette transaction a généré un produit en trésorerie de 39 millions de dollars et un gain avant impôt de 36 millions de dollars. Au deuxième trimestre de 2026, nous avons cédé un bien immobilier excédentaire associé à notre ancienne succursale de Tyler (Texas), pour un produit en trésorerie de 4 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un modeste gain avant impôt.

En juillet 2026, nous avons conclu une entente visant la vente de Color Steels Inc. (« Color »), une filiale en propriété exclusive de la société. Color a réalisé des ventes de 70 millions de dollars en 2025 et affichait une valeur comptable d'environ 35 millions de dollars au 30 juin 2026. Une fois la transaction conclue, nous prévoyons réaliser un modeste gain à la vente. Color est rattachée au secteur d'exploitation des centres de service. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2026.

Versement du capital aux actionnaires

Nous privilégions une approche flexible pour le retour de capital aux actionnaires, qui repose sur : (i) nos dividendes courants; et (ii) le rachat opportuniste d'actions. Au deuxième trimestre de 2026, nous avons versé un montant de 24 millions de dollars en dividendes, soit 0,44 $ par action. Nous avons déclaré un dividende trimestriel de 0,44 $ par action, payable le 15 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 28 août 2026. Au deuxième trimestre de 2026, nous n'avons procédé à aucun rachat d'actions dans le cadre de notre programme de rachat. Au cours de la période écoulée depuis la création de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en août 2022, nous avons racheté un nombre variable d'actions ordinaires chaque trimestre, pour un total cumulatif de 8,7 millions d'actions ordinaires, soit 14 % de nos actions en circulation à l'époque, à un prix moyen par action de 38,13 $ pour une contrepartie totale de 333 millions de dollars (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions).

Liquidités et structure du capital

L'une de nos stratégies clés consiste à maintenir une structure de capital efficace afin de traverser les cycles du marché et d'être en mesure de tirer parti des occasions. Nous avons terminé le trimestre avec une dette nette de 144 millions de dollars et des liquidités disponibles totales de 554 millions de dollars.

Au deuxième trimestre, nous avons prolongé jusqu'au 29 mai 2030 la durée de notre facilité de crédit de 450 millions de dollars.

Perspectives

Au cours du premier semestre de 2026, les prix des métaux ont augmenté en raison de la forte demande, de l'offre internationale limitée en Amérique du Nord et des répercussions inflationnistes sur les coûts de l'énergie et du transport. Nous prévoyons que ces conditions de marché persisteront à court terme et que les marges de nos centres de service au troisième trimestre seront comparables à la moyenne du premier semestre. De plus, nous nous attendons à ce que le nombre d'expéditions de nos centres de service du troisième trimestre demeure à des niveaux similaires à ceux du premier semestre en raison d'une activité soutenue dans la plupart de nos régions géographiques.

À moyen terme, nous nous attendons à profiter d'un nouveau rétablissement de la production industrielle manufacturière aux États-Unis, de projets de construction du Canada et d'investissements liés aux infrastructures dans des secteurs comme les centres de données et les projets énergétiques. De plus, nous demeurons en mesure d'acquérir des parts de marché grâce à nos investissements continus dans l'équipement à valeur ajoutée, à la modernisation de nos installations et à nos acquisitions.

Nos magasins du secteur de l'énergie devraient continuer de bénéficier de la grande activité dans le secteur de l'énergie en 2026. Notre segment des magasins du secteur de l'énergie devrait également continuer à acquérir des parts de marché tout en maintenant un profil de marge vigoureux.

Conférence téléphonique à l'intention des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le vendredi 7 août 2026 à 9 h (HE) pour parler des résultats du deuxième trimestre de 2026. Pour participer à la téléconférence sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse suivante : https://emportal.ink/3SlXM1M. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 945-7677 (Toronto et international) et le 1 888 699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 289 819-1450 (Toronto et international) et au 1 888 660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le vendredi 21 août 2026. Vous devrez entrer le code 97333 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse https://www.russelmetals.com/fr/documents/conference-telephonique.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; les acquisitions futures; la modernisation des installations; la volatilité dans le secteur de l'énergie; les réclamations de clients à l'égard des produits; la concurrence importante; les sources de perturbations de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; la cybersécurité; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; la dépréciation du fonds commercial ou des actifs à long terme; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les changements climatiques; les émissions de carbone; les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité; les risques géopolitiques et les risques relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits précédemment, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin Six mois terminé

les 30 juin (en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2026

2025

2026

2025

Produits d'exploitation 1 655,0 $ 1 207,3 $ 3 073,3 $ 2 380,9 $ Coût matériel 1 280,1

925,8

2 395,7

1 847,0

Dépenses d'employé 163,7

122,0

307,1

235,0

Autres charges d'exploitation 99,2

74,9

196,4

152,1

Profit sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente -

-

(35,6)

-

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 112,0

84,6

209,7

146,8

Intérêts débiteurs 6,9

5,9

13,9

10,6

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 105,1

78,7

195,8

136,2

Provision pour impôts 26,6

18,3

45,5

32,8

Bénéfice net pour la période 78,5 $ 60,4 $ 150,3 $ 103,4 $ Bénéfice de base par action ordinaire 1,43 $ 1,07 $ 2,73 $ 1,82 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 1,43 $ 1,07 $ 2,73 $ 1,82 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin Six mois terminé

les 30 juin (en millions de dollars canadiens) 2026

2025

2026

2025

Bénéfice net pour la période 78,5 $ 60,4 $ 150,3 $ 103,4 $ Autre élément du résultat étendu (perte)















Éléments pouvant être reclasses















dans l'état des résultats















Gains (pertes) non réalisés sur les devises étrangères















à la conversion des états financiers















des établissements étrangers 24,0

(55,2)

43,2

(56,1)

Éléments qui ne peuvent pas être















reclassés dans l'état des résultats















(Pertes) gains actuarielles sur les obligations















liées à la retraite et obligations similaires après impôt 2,5

(0,8)

1,7

(2,8)

Autres éléments du résultat étendu (perte) 26,5

(56,0)

44,9

(58,9)

Total du résultat étendu 105,0 $ 4,4 $ 195,2 $ 44,5 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 30 juin

2026

31 décembre

2025

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 154,0 $ 114,6 $ Débiteurs 828,6

554,2

Stocks 1 175,2

1 084,2

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 31,2

33,1

Impôts à recouvrer 0,5

6,2

Actifs détenus en vue de la vente -

4,9

Total 2 189,5

1 797,2

Immobilisations corporelles 574,0

558,6

Actif au titre du droit d'utilisation 151,7

155,2

Actifs d'impôts reportés 0,4

0,4

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 37,2

37,0

Actifs financiers et autres 5,2

5,1

Écart d'acquisition et actifs incorporels 129,2

131,1

Total des actifs 3 087,2 $ 2 684,6 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Créditeurs et charges à payer 790,2 $ 552,2 $ Obligations locatives à court terme 30,4

28,5

Impôts à payer 19,5

6,3

Total 840,1

587,0

Dette à long terme 298,4

298,3

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 1,4

1,5

Passifs d'impôts reportés 21,2

25,8

Obligations locatives à long terme 153,2

156,9

Provisions et autres passifs non courants 44,1

26,2

Total du passif 1 358,4

1 095,7

Capitaux propres







Actions ordinaires 507,9

509,4

Bénéfices non répartis 1,017,9

919,7

Surplus d'apports 9,9

9,9

Cumul des autres éléments du résultat étendu 193,1

149,9

Total des capitaux propres 1 728,8

1 588,9

Total du passif et des capitaux propres 3 087,2 $ 2 684,6 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 juin

Six mois terminé

les 30 juin

(en millions de dollars canadiens) 2026

2025

2026

2025

Activités d'exploitation















Bénéfice net pour la période 78,5 $ 60,4 $ 150,3 $ 103,4 $ Amortissement 26,4

23,2

52,4

46,7

Provision pour d'impôts 26,6

18,3

45,5

32,8

Intérêts débiteurs, net 6,9

5,9

13,9

10,6

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (1,1)

(0,3)

(1,2)

(0,5)

Profit sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente -

-

(35,6)

-

Différence entre les charges de retraite et le financement 1,1

0,7

1,8

1,4

Intérêts payés, y compris les intérêts sur















les obligations locatives (3,5)

(2,8)

(13,8)

(7,1)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant















les variations hors caisse du fonds de roulement 134,9

105,4

213,3

187,3

Variations des éléments hors caisse















du fonds de roulement















Débiteurs (111,1)

16,6

(265,3)

(83,3)

Stocks (95,5)

(36,8)

(76,6)

(111,3)

Créditeurs et charge à payer 155,2

(27,7)

245,9

55,6

Autres 3,0

4,5

1,9

(4,2)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (48,4)

(43,4)

(94,1)

(143,2)

Impôt payé, net (22,5)

(14,1)

(32,3)

(12,8)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 64,0

47,9

86,9

31,3

Activités de financement















Émission d'actions ordinaires -

-

-

0,3

Rachat d'actions ordinaires (0,3)

(22,8)

(7,5)

(48,6)

Dividendes sur les actions ordinaires (24,1)

(24,2)

(47,8)

(48,1)

Diminution des emprunts bancaires -

-

-

(13,4)

Émission de la dette à long terme -

-

-

300,0

Frais de financement reportés (0,4)

0,1

(0,4)

(1,9)

Obligations locatives (7,5)

(5,7)

(15,4)

(11,6)

Encaisse utilisée dans les activités de financement (32,3)

(52,6)

(71,1)

176,7

Activités d'investissement















Achat d'immobilisations corporelles (17,7)

(16,1)

(35,8)

(45,0)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 4,4

0,4

4,8

0,9

Produits de la cession d'actifs détenus en vue de la vente -

-

38,5

-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (13,3)

(15,7)

7,5

(44,1)

Incidence des taux de change sur l'encaisse















et les quasi-espèces 7,5

(15,3)

16,1

(15,0)

Augmentation (diminution) de l'encaisse















et des quasi-espèces 25,9

(35,7)

39,4

148,9

Encaisse et quasi-espèces au début 128,1

230,2

114,6

45,6

Encaisse et quasi-espèces à la fin 154,0 $ 194,5 $ 154,0 $ 194,5 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des

autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2026 509,4 $ 919,7 $ 9,9 $ 149,9 $ 1 588,9 $ Paiement des dividends -

(47,8)

-

-

(47,8)

Revenue nets pour l'année -

150,3

-

-

150,3

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

44,9

44,9

Rachat d'actions (1,5)

(6,0)

-

-

(7,5)

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

1,7

-

(1,7)

-

Solde au 30 juin 2026 507,9 $ 1 017,9 $ 9,9 $ 193,1 $ 1 728,8 $

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des

autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2025 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $ Paiement des dividends -

(48,1)

-

-

(48,1)

Revenue nets pour l'année -

103,4

-

-

103,4

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(58,9)

(58,9)

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Rachat d'actions (10,7)

(37,9)

-

-

(48,6)

Transfert des gains actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(2,8)

-

2,8

-

Solde au 30 juin 2025 517,8 $ 933,3 $ 9,9 $ 145,5 $ 1 606,5 $

SOURCE Russel Metals Inc.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., (905) 819-7361, Courriel : [email protected], Site Web : www.russelmetals.com