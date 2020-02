Métaux Russel annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction des finances

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (RUS - TSX) a annoncé aujourd'hui la nomination de Martin Juravsky au poste de chef de la direction des finances de l'entreprise. Il succèdera à Marion Britton. Le mandat de M. Juravsky au sein de Métaux Russel commencera en mai. Madame Britton demeurera au service de l'entreprise tout au long de 2020 pour assurer une transition harmonieuse.

M. Juravsky occupe actuellement les fonctions de vice-président principal et de chef de la direction des finances auprès d'Interfor Corporation. Il assume la responsabilité globale des marchés financiers, du développement de l'entreprise et des rapports financiers et publics de l'entreprise. Il détient les titres de CA et de CPA. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business et d'un baccalauréat en commerce de l'Université du Manitoba. Avant de se joindre à Interfor, il comptait plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services bancaires d'investissement au sein de sociétés d'envergure, dont Salomon Brothers/Citigroup, Financière Banque Nationale et Macquarie Capital Markets. M. Juravsky a commencé sa carrière chez Pricewaterhouse.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Martin à titre de nouveau chef de la direction des finances. Sa vaste expérience dans les domaines des finances, des marchés financiers et des fusions et acquisitions fait de lui un dirigeant chevronné et un partenaire d'affaires idéal qui ne peut faire autrement que de connaître du succès au sein de notre milieu entrepreneurial décentralisé.

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Wirth, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe & Supply, DuBose Steel, Elite Supply Partners, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

