Avec le lancement de cette solution révolutionnaire pour la santé intestinale, Metagenics poursuit son héritage d'éducation et d'expertise dans le domaine de la santé intestinale et des probiotiques

ALISO VIEJO, Californie, 9 juillet 2025 /CNW/ - Depuis plus de 40 ans, Metagenics® - la marque de suppléments professionnels la plus recommandée par les médecins★ - aide des millions de personnes à soutenir la santé de leur intestin et de leur corps grâce à sa gamme UltraFlora® de probiotiques puissants et haut de gamme. Aujourd'hui, Metagenics présente une innovation passionnante au sein du portefeuille : probiotique + multivitamine 2-en-1 UltraFlora.

Avec une seule gélule par jour, il fournit le soutien intestinal de 24 heures d'un probiotique UltraFlora avec la facilité et les nutriments essentiels d'une multivitamine quotidienne*. Cette innovation opportune aide les gens à simplifier leurs habitudes en matière de compléments alimentaires, en s'appuyant sur une tendance croissante, une enquête récente ayant montré qu'une personne sur trois préfère une approche simple en matière de santé.†.

Conçu pour stimuler la santé, l'énergie et la vitalité de l'ensemble du corps, ce nouveau supplément aide à préparer l'intestin pour une meilleure absorption des nutriments et fournit des nutriments essentiels au quotidien. La solution exclusive probiotique + multivitamine UltraFlora de Metagenics comprend une souche probiotique ciblée pour optimiser l'absorption des nutriments, ainsi que dix-sept nutriments très puissants (100 % de la valeur quotidienne), y compris des formes actives de folate et de vitamines, et des minéraux facilement absorbés. Conçu pour commencer à libérer les bonnes bactéries en seulement 30 minutes, il fournit un soutien durable à l'intestin pendant 24 heures. Conformément à la philosophie scientifique de Metagenics, toutes les solutions UltraFlora sont formulées à partir de souches de qualité professionnelle étudiées cliniquement et testées par des tiers pour leur pureté et leur puissance*.

« La gamme de probiotiques UltraFlora est depuis longtemps un secret de l'industrie que d'autres fournisseurs de soins de santé et moi-même partageons avec des patients pour les aider à optimiser la santé du microbiome intestinal, a déclaré la Dre Amy Shah, détentrice d'une double certification de M.D., spécialiste de la nutrition et experte de la marque Metagenics. « Le nouveau probiotique + multivitamine UltraFlora de Metagenics est composé d'une souche très efficace et d'un mélange percutant de minéraux et de vitamines qui permettent aux gens de commencer sa propre méthode quotidienne qui soutient la santé de tout le corps à long terme. »

Sophie Rasmussen, directrice du marketing et de l'innovation chez Metagenics, a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à innover et à offrir aux consommateurs cette nouvelle solution simple et efficace pour soutenir la santé de l'intestin et de l'ensemble du corps entier avec probiotique + multivitamine UltraFlora. » Elle ajoute : « Dans une catégorie en pleine croissance et souvent encombrée, nous nous engageons à faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour les consommateurs de prendre soin de leur santé globale. Grâce à la force de notre équipe de recherche et développement et à notre partenariat à long terme avec des médecins et des prestataires de soins de santé réputés, nous sommes en mesure de mettre sur le marché des produits de haute qualité, étayés par la science, d'aider les gens à mieux comprendre la santé intestinale et, en fin de compte, d'avoir un impact positif sur leur vie. »

Metagenics, une référence de confiance parmi les médecins et les prestataires de soins de santé, lancera son supplément probiotique + multivitamine UltraFlora avec un contenu éducatif sur les médias sociaux créé par des experts en soins de santé, dont le Dr Shah, qui se spécialisent dans la santé intestinale et le bien-être global.

À propos de la gamme de probiotiques UltraFlora :

« Écoutez votre intuition » est plus qu'un simple dicton. L'intestin a une incidence sur la digestion, la santé immunitaire, la peau, l'énergie, le bien-être émotionnel et bien plus encore. C'est la feuille de route de la santé et du bien-être de tout le corps. Chaque probiotique UltraFlora est formulé à partir de souches étudiées cliniquement, de qualité professionnelle, qui commencent à libérer de bonnes bactéries dans les 30 minutes, offrant ainsi un soutien intestinal durable de 24 heures*. Voici d'autres solutions clés en matière de santé intestinale de la gamme UltraFlora :

Probiotique complet UltraFlora : Ce probiotique quotidien 9 en 1 aux multiples bienfaits soutient la digestion, la santé immunitaire, l'énergie, la vitalité de la peau, le métabolisme et bien plus encore. Il contient un mélange exclusif de neuf souches probiotiques ayant fait l'objet de recherches cliniques pour favoriser la santé de l'ensemble du corps, ainsi que des nutriments qui soutiennent l'énergie (vitamines B1 et B2) et de la vitamine D pour soutenir le système immunitaire*.

Ce probiotique quotidien 9 en 1 aux multiples bienfaits soutient la digestion, la santé immunitaire, l'énergie, la vitalité de la peau, le métabolisme et bien plus encore. Il contient un mélange exclusif de neuf souches probiotiques ayant fait l'objet de recherches cliniques pour favoriser la santé de l'ensemble du corps, ainsi que des nutriments qui soutiennent l'énergie (vitamines B1 et B2) et de la vitamine D pour soutenir le système immunitaire*. Probiotique complet pour femmes UltraFlora complet : Ce probiotique féminin quotidien 5-en-1 aux multiples bienfaits soutient la santé digestive, immunitaire, urinaire et vaginale, ainsi que le bien-être émotionnel, afin de maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. Il est conçu avec précision et contient cinq souches probiotiques ayant fait l'objet de recherches cliniques et adaptées aux besoins de la femme*.

Ce probiotique féminin quotidien 5-en-1 aux multiples bienfaits soutient la santé digestive, immunitaire, urinaire et vaginale, ainsi que le bien-être émotionnel, afin de maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. Il est conçu avec précision et contient cinq souches probiotiques ayant fait l'objet de recherches cliniques et adaptées aux besoins de la femme*. Probiotique UltraFlora Balance : Pour ceux qui commencent à utiliser des probiotiques, UltraFlora Balance est le probiotique quotidien idéal pour soutenir et équilibrer la santé intestinale, en particulier les fonctions digestive et immunitaire, pour le bien-être de tout le corps. Une gélule, exempte de produits de remplissage, d'agents de conservation et de sucre, équivaut à 12 portions de yaourt ou à 15 bouteilles de kombucha*.

La gamme UltraFlora - y compris le nouveau probiotique + multivitamine UltraFlora - est maintenant disponible à l'achat sur Metagenics.com.

À propos de Metagenics :

Grâce à son héritage de percées scientifiques, de produits novateurs, de qualité inégalée, de formation des praticiens et de partenariats dévoués, Metagenics est devenue l'une des marques de santé et de bien-être les plus fiables au monde. Depuis plus de 40 ans, Metagenics fournit des compléments alimentaires, des aliments médicaux et des programmes de style de vie de grande qualité et fondés sur des données scientifiques pour soutenir les professionnels de la santé dans leurs efforts visant à aider les patients à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être. En mettant l'accent sur l'impact mondial, la recherche révolutionnaire et l'innovation durable grâce à la certification B Corp, Metagenics s'efforce de rendre les solutions de santé personnalisées accessibles à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Metagenics.com et suivez la marque sur Instagram, Facebook, et LinkedIn.

★ D'après les données de l'étude de 2024 menée par un sondage indépendant aux États-Unis, visant à déterminer quelles marques de compléments professionnels sont les plus recommandées ou vendues par les professionnels de la santé. Les suppléments de qualité professionnelle sont ceux qui sont généralement vendus par les professionnels de la santé.

* Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

† Ce sondage mené auprès de 2 000 Américains a été commandé par Metagenics et administré et réalisé en ligne par Talker Research entre le 17 et le 23 juin 2025.

