Mesures incitatives avantageuses lancées par le gouvernement du Québec - L'industrie touristique invite les Québécois.es à saisir l'occasion de planifier et réserver leurs vacances dès maintenant

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - La relance de l'industrie touristique québécoise continue de prendre son élan grâce aux mesures incitatives annoncées aujourd'hui par la ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, afin d'encourager les Québécois.es à partir à la découverte des régions du Québec et de leurs nombreux attraits. Après le plan de déconfinement annoncé mardi, ainsi que les mesures relatives à la tenue d'événements et de festivals, mercredi, l'ajout de forfaits et rabais attrayants confirme que les Québecois.es ont tout en main pour vivre une belle saison touristique estivale.

« Avec un investissement de 34 millions de dollars du gouvernement du Québec, les mesures incitatives viennent encourager les Québécois.es à découvrir les régions qui les entourent, à visiter des attractions et à participer à de nouvelles activités. Nos entreprises ont beaucoup à offrir et de nombreuses dates sont toujours disponibles pour l'été à venir. Aussi, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour planifier dès maintenant vos escapades automnales » a déclaré Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

À la veille de la Semaine du tourisme, qui aura lieu du 23 au 30 mai, partout au Canada, c'est l'occasion par excellence d'inviter les Québécois.es à confirmer leurs projets de vacances. Avec le retour de la carte annuelle Parcs Nationaux - Édition Bonjour Québec de la Sépaq, les quelques 600 nouveaux forfaits Explore Québec sur la route et le retour des Passeports Attraits, les Québécois ont accès à des conditions avantageuses pour explorer leur territoire et les attractions qui en font le charme. La version renouvelée du site Bonjourquebec.com aidera également la planification des voyages, grâce à toute une série de nouvelles fonctionnalités de planification et d'inspiration de voyage. Pour les découvrir, visionnez la vidéo.

« Le plan de déconfinement a redonné l'opportunité de voyager et les mesures d'aujourd'hui ont de quoi fournir plein d'idées à toutes celles et ceux qui sont impatients de retrouver les plaisirs du voyage et du tourisme au Québec. Dans le respect des mesures en place, les milliers d'entreprises touristiques de toutes les régions seront prêtes à accueillir sécuritairement ce retour tant attendu » a conclu Martin Soucy.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

