Mesures de relance en milieu familial - Les responsables en services éducatifs en milieu familial ont été entendues par le ministre de la Famille

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) salue l'annonce de ce matin du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, lors de laquelle il a dévoilé des mesures concrètes pour l'attraction et la rétention de personnel dans le réseau de la petite enfance. Les 10 000 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) constatent aujourd'hui que le ministre a choisi de les écouter et d'investir dans la création rapide de places dans toutes les régions, tout en accompagnant ces mesures de sommes dédiées qui reconnaissent leur importance pour les familles du Québec.

Avec ces investissements, le ministre de la Famille démontre qu'il croit en la force, l'expertise et la qualité des services offerts dans les milieux familiaux et qu'il désire les placer au cœur de l'avenir des services éducatifs à la petite enfance. Les solutions annoncées aujourd'hui sont le fruit d'un travail colossal de consultation, de recherche et d'échanges avec le ministre et son ministère, ainsi que d'autres acteurs-clés du gouvernement. Rappelons que la FIPEQ-CSQ avait aussi transmis récemment des recommandations en ce sens au ministre des Finances et à la présidente du Conseil du trésor.

En plus du montant forfaitaire incitatif pour les nouvelles intervenantes et de celui qui récompense les intervenantes déjà en place, la FIPEQ-CSQ est heureuse de voir une de ses principales demandes à la table de négociation des RSE se concrétiser. À ce titre, une somme supplémentaire sera désormais accordée aux intervenantes en milieu familial qui choisissent d'offrir une place à un 7e, 8e et 9e enfant supplémentaire. Même si ces montants ne sont pas aussi élevés que la demande initiale de la partie syndicale, la FIPEQ-CSQ souligne qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction.

Par ailleurs, il reste de l'espoir pour poursuivre le rattrapage amorcé aujourd'hui puisque les travaux du Comité de l'analyse de l'emploi comparable et de la rémunération des RSE, lancés après la signature de l'entente collective, avancent bon train. La FIPEQ-CSQ constate des progrès et une énergie positive au sein de ce comité. Bien que l'effet de certaines des mesures financières annoncées ce matin est temporaire, la FIPEQ-CSQ s'engage à continuer à collaborer avec le ministre de la Famille sur le chantier de travail qu'il annonce sur plusieurs mois, afin de proposer aussi d'autres solutions permanentes.

La fédération constate le changement de ton, la sensibilité et l'énergie positive du ministère de la Famille, permettant de développer une volonté commune de faire ce qu'il faut pour redorer le blason du beau métier d'intervenante en milieu familial. La FIPEQ-CSQ voit en ce grand pas dans la bonne direction une opportunité de belles collaborations dans un futur rapproché avec le ministre Mathieu Lacombe, afin de prendre le temps nécessaire et discuter de l'avenir du réseau de la petite enfance qu'il faut bâtir ensemble.

« Ce geste tombe à point avec la Semaine des services éducatifs à la petite enfance. Nous avons demandé au ministre de la Famille de passer de la parole aux actes et, aujourd'hui, il prouve qu'il est prêt à nous soutenir, qu'il croit en nos milieux familiaux et à leur rôle essentiel dans l'essor économique des familles partout au Québec. Cette reconnaissance est positive non seulement pour la relève qui hésite à choisir ce beau métier, mais aussi pour toutes les femmes d'expérience, dévouées depuis des années au développement de nos tout-petits. Des investissements étaient nécessaires pour leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Notre réseau à la petite enfance est précieux et nous continuerons d'être des partenaires de premier plan pour tout le milieu de la petite enfance afin de porter notre vision commune. Nous lui présenterons même d'autres idées pour continuer à avancer, dans le cadre des consultations publiques nationales le 16 juin prochain. », assure Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

La FIPEQ-CSQ espère que la volonté du gouvernement de prendre soin du réseau de la petite enfance et de ses salariées se poursuivra et permettra de mettre en place d'autres solutions constructives au cours des prochains mois, afin d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre, poursuivre la valorisation de la profession et favoriser la création de places pour les tout-petits.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

