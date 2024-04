Mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt - Le gouvernement octroie plus de 268 000 $ à la municipalité de Ferland-et-Boilleau

QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le député de Dubuc, M. François Tremblay, annonce, au nom du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, l'octroi d'une aide financière de 268 068 $ sur quatre ans à la municipalité de Ferland-et-Boilleau pour la mise en œuvre de recommandations qui seront émises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le but d'augmenter la résilience face aux incendies de forêt.

Ces recommandations consisteront notamment à mettre en place des mesures de sensibilisation auprès du public ainsi qu'à effectuer des travaux de contrôle de la végétation permettant d'atténuer les risques liés aux feux de forêt pour des résidences, des entreprises et des infrastructures essentielles.

Cet investissement s'inscrit dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), sous la coordination du ministère de la Sécurité publique.

Citations :

« Nous agissons concrètement pour appuyer les villages et les municipalités qui doivent mettre en œuvre des moyens d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Grâce à cette mesure, les citoyens et citoyennes de la municipalité de Ferland-et-Boilleau pourront bénéficier d'un milieu de vie plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous le constatons, les changements climatiques entraînent des impacts de plus en plus grands sur notre territoire. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser des initiatives qui visent à la fois un aménagement durable, mais également un environnement sain pour toutes et tous. Nous sommes donc fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation climatiques adéquates, afin qu'elles soient plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La principale richesse de la municipalité de Ferland-et-Boilleau, après ses résidents, c'est la forêt. Cet investissement de notre gouvernement aura un impact très rassurant pour l'ensemble de la communauté et en assurera sa résilience. Je suis très fier que notre gouvernement prenne les grands moyens pour combattre plus intensément les risques reliés aux feux de forêt. »

François Tremblay, député de Dubuc

« À la suite des feux de forêt que nous avons subis à l'été 2023 et qui ont mis en danger une partie de notre population, en plus de détruire une bonne partie de la ressource forestière si importante dans notre municipalité, cette aide de 268 068 $ sur un projet de 300 000 $ nous permettra de mieux nous adapter et de nous préparer à faire face à ces sinistres de plus en plus fréquents. »

Hervé Simard, maire de Ferland-et-Boilleau

Faits saillants :

Ce financement de 268 068 $ échelonné de 2023-2024 à 2026-2027 découle de l'action 3.1.4.2, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il s'inscrit dans les efforts du CPS, notamment pour atténuer les risques liés aux feux de forêt.

Ce cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du cadre provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le ministère de la Sécurité publique accompagne les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Cadre pour la prévention de sinistres

Plan pour une économie verte 2030

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information: Relations médias: Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]