Mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt - Le gouvernement investit plus de 1,7 M$ dans Ungava

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 1 778 621 $ sur quatre ans dans Ungava pour la mise en place de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt.

La Ville de Chapais reçoit 236 158 $; celle de Chibougamau reçoit 433 541 $; celle de Lebel-sur-Quévillon reçoit 234 789 $ et le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) reçoit 557 395 $ pour la réhabilitation des lignes mécanisées de protection réalisées en urgence autour de chacune de ces localités au cours de l'été 2023. Le financement qu'elles reçoivent servira également à la mise en œuvre de recommandations qui seront émises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le but d'augmenter la résilience face aux incendies de forêt, ce pour quoi la Ville de Matagami reçoit elle aussi un financement de 316 738 $.

Ces recommandations consisteront notamment à mettre en place des mesures de sensibilisation auprès du public ainsi qu'à effectuer des travaux de contrôle de la végétation permettant d'atténuer les risques liés aux feux de forêt pour des résidences, des entreprises et des infrastructures essentielles.

Cet investissement s'inscrit dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), sous la coordination du ministère de la Sécurité publique.

Citations :

« Nous agissons concrètement pour appuyer les municipalités qui doivent mettre en œuvre des moyens d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Grâce à cette mesure, les citoyens et citoyennes de ces importantes localités de la circonscription d'Ungava pourront bénéficier d'un milieu de vie plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous le constatons, les changements climatiques entraînent des impacts de plus en plus grands sur notre territoire. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser des initiatives qui visent à la fois un aménagement durable, mais également un environnement sain pour toutes et tous. Nous sommes donc fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation climatiques adéquates, afin qu'elles soient plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je remercie le gouvernement de nous appuyer pour assurer la sécurité des gens qui vivent notamment à Chapais, à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami. Leur sécurité et la préservation de nos forêts sont toutes deux indispensables à la vie économique de chez nous. Je me réjouis avec eux de pouvoir poursuivre l'entretien et la restauration des corridors déboisés, un des moyens efficaces pour arrêter la propagation du feu et sauver leur milieu de vie. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Les feux de forêt de l'été 2023 ont laissé leur marque dans notre région. Ces investissements permettront de contribuer à la réhabilitation des lignes mécanisées d'urgence qui font maintenant partie du paysage de nos municipalités, en plus de contribuer à la résilience de nos milieux. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« La Ville de Chapais remercie le gouvernement du Québec pour le montant de 236,158$ qui lui est accordé pour l'aménagement pour la mise en place de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Cette somme permettra à la municipalité de sécuriser nos entreprises et notre communauté. »

Jacques Fortin, maire de la ville de Chapais

« Ce soutien financier est à point nommé pour la contribution aux sollicitations de la Ville de Chibougamau dans la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques aux feux de forêt dans notre ville. Entre autres objectifs, les aménagements des lignes d'arrêt mécanisées créées autour de la municipalité de Chibougamau en juin 2023 viendront faciliter et pérenniser la protection de notre ville en cas d'incendie, en favorisant l'accès à l'eau et les interventions en cas d'incendie. De plus, ce projet pourra créer des espaces offrant une variété d'usages qui répondent aux besoins de notre communauté. »

Manon Cyr, mairesse de la ville de Chibougamau

« Un investissement dans la prévention des feux de forêt est un investissement dans la sécurité de notre communauté et la préservation de notre environnement. Votre soutien financier nous permettra de mettre en place des mesures d'atténuation essentielles pour protéger nos habitants et nos précieuses ressources naturelles. Ensemble, nous pouvons construire un avenir durable. »

Guy Lafrenière, maire de la ville de Lebel-sur-Quévillon

« Nous avons eu beaucoup de chance l'an dernier et nous avons été épargnés par les feux à proximité de notre communauté. Les dommages possibles sont immenses et la protection de la population et de nos infrastructures sont des priorités. La présente démarche se veut une action concrète en vue d'un avenir sécuritaire pour tous. »

René Dubé, maire de la ville de Matagami

« Le GREIBJ est reconnaissant du soutien financier accordé dans le cadre de la mise en place de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Ces sommes serviront à la planification et à la mise en place de mesures de sensibilisation à l'importance du contrôle de la végétation comme mesure de prévention de sinistres dans les principaux sites de villégiature qui ont été touchés par les travaux de lignes de mécanisation. »

Mandy Gull-Masty

Présidente, Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James

Faits saillants :

Ce financement de 1 778 621 $ échelonné de 2023-2024 à 2026-2027 découle de l'action 3.1.4.2, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il s'inscrit dans les efforts du CPS, notamment pour atténuer les risques liés aux feux de forêt.

Ce cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du CPS provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le ministère de la Sécurité publique accompagne les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

