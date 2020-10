Mesures d'aide aux entreprises des zones rouges

Une aide concrète qui devrait être flexible, accessible et prolongée au besoin, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille avec satisfaction les mesures d'aide aux entreprises touchées annoncées aujourd'hui par le premier ministre, François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Pour assurer l'efficacité de ce programme, les sommes devront être accessibles rapidement pour les entreprises, qui sont déjà fragilisées par la crise de la COVID-19.

Les entreprises admissibles seront celles situées en zones rouges et forcées de cesser en totalité ou en partie leurs activités. Cette nouvelle aide prend la forme d'une bonification du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et du programme Aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME). Ce nouveau volet, l'Aide aux Entreprises en Régions en Alerte Maximale (AERAM), permettra d'obtenir un pardon de prêt pouvant atteindre 80%, ou un maximum de 15 000$, pour couvrir certains frais fixes, tels que les taxes municipales et scolaires, le loyer, les factures d'électricité et de gaz, les assurances, les frais de télécommunication et les permis et les frais d'association.

« Ces aides sont grandement nécessaires pour les entreprises les plus touchées. Les sommes devront être disponibles rapidement pour les entreprises, notamment pour qu'elles puissent rencontrer leurs frais fixes. Il faudrait s'assurer que les conditions du programme soient flexibles autant que possible, notamment sur la notion de prêt pardonnable. L'essentiel est de soutenir rapidement le plus grand nombre de commerces afin d'éviter des fermetures définitives », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Le programme devrait également s'adapter à la situation, donc se poursuivre au-delà du 28 octobre et être bonifié au besoin. Nous avons confiance que le gouvernement sera attentif à cet effet et posera les bons gestes. »

D'autres mesures nécessaires pour accompagner nos entrepreneurs

En parallèle de ces mesures visant spécifiquement certaines entreprises des zones rouges, d'autres secteurs de l'économie auront besoin d'accompagnement pour assumer leurs coûts fixes durant les prochaines semaines et prochains mois.

« Nous avons salué le projet de loi 66 axé sur les infrastructures. Devant les récentes annonces, nous croyons que le gouvernement devrait redéposer les amendements du projet de loi 61 visant à moderniser la règlementation sur les produits alcoolisés, et ainsi donner un coup de pouce aux restaurateurs qui poursuivent leurs activités via la livraison et le service au comptoir », a ajouté M. Milliard. « La protection des locataires contre les évictions commerciales et la saisie des biens faisait également partie des amendements présentés en juin dernier. La FCCQ souhaite voir ces dispositions législatives ajoutées à nouveau dans le projet de loi 66 pour soutenir les entrepreneurs québécois et assurer une relance forte. »

« Nous devons tous poursuivre nos efforts sanitaires pour aider non seulement la santé publique, mais aussi la santé des entreprises. Les entrepreneurs du Québec ont respecté les consignes sanitaires, ils ont investi pour adapter leur commerce aux nouvelles règles. Malgré un contexte difficile, les PME continueront de poser les bons gestes pour maintenir leurs opérations. Il est plus essentiel que jamais d'être présents pour elles, aujourd'hui et demain. », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca