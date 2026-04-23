Mesures à courte vue de Christine Fréchette pour les premiers acheteurs - Québec solidaire propose des solutions pour freiner la surchauffe immobilière

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Devant la flambée des prix des maisons dans la Capitale-Nationale et partout au Québec, les porte-parole de Québec solidaire Sol Zanetti et Ruba Ghazal, ainsi que le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, annoncent qu'un gouvernement solidaire aidera les premiers acheteurs et les familles en s'attaquant à la surenchère immobilière.

« Québec, c'est l'épicentre de la surchauffe immobilière. Il y a quelques années à peine, les jeunes familles pouvaient espérer devenir propriétaires à Québec, parce que le marché était encore accessible. Ce rêve-là est en train de disparaître. Derrière les chiffres de surenchère qu'on lit dans les journaux, il y a des gens qui ont tout fait comme il faut et qui se retrouvent quand même exclus du marché. J'ai entendu l'histoire d'une jeune famille qui a dû payer 20 % de plus que le prix affiché pour acheter. Celle d'un couple avec de très bons revenus incapable de suivre les prix. Celle d'Éliane et Guillaume, qui ont dû ajouter près de 100 000 $, sans savoir clairement si cette surenchère était justifiée. Ce n'est pas normal, il faut freiner cette surchauffe », a déclaré M. Zanetti, député de Jean-Lesage, lors d'un point de presse dans sa circonscription, particulièrement touchée par la surenchère.

Pour s'attaquer à un marché immobilier de plus en plus opaque, où les surenchères à l'aveugle, la pression artificielle et l'urgence font grimper les prix au détriment du monde ordinaire, Québec solidaire propose deux mesures à coût nul :

De mettre fin aux surenchères à l'aveugle ;

De plafonner la commission du courtier au prix affiché plutôt qu'au prix de vente.

« Acheter une maison, c'est la plus grosse transaction d'une vie. C'est une décision qui devrait être prise avec toute l'information disponible, sans pression inutile qui tire les prix vers le haut. Pourtant, j'entends des histoires scandaleuses de familles qui ont surenchéri des dizaines de milliers de dollars sous la pression de leur courtier, alors qu'ils étaient les seuls à faire une offre. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de remettre de la transparence et de l'équité dans un marché qui pousse les gens à surpayer par peur de perdre leur chance. Les premiers acheteurs ont besoin de toute l'aide disponible, et rembourser la taxe de bienvenue sera insuffisant si les prix continuent d'être tirés vers le haut par les surenchères à l'aveugle », a affirmé Mme Ghazal, cheffe parlementaire de Québec solidaire et candidate pour Québec solidaire au poste de première ministre du Québec.

Le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, interpelle la nouvelle ministre de l'Habitation Karine Boivin-Roy et rappelle que les surenchères à l'aveugle ont déjà été abolies en Australie, en Nouvelle-Zélande, et dans certains États américains.

« Rembourser les taxes de bienvenue peut aider à court terme, mais ça ne réduit pas la surchauffe. Mme Fréchette, rembourser 5000$ en taxe de bienvenue me semble peu pour les familles qui ont inutilement dû mettre 30 000$ de plus en surenchère à cause d'un marché hors de contrôle! Mme Boivin-Roy, le logement, c'est plus qu'une marchandise, et le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens contre la spéculation, pas de la faciliter. Les familles du Québec méritent mieux qu'un marché où la transparence est devenue l'exception. Si on veut régler la crise du logement, il faut commencer par rendre les règles du jeu plus claires. C'est une question d'équité », a complété M. Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]