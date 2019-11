Mesure relative à l'emploi pour contrer la rareté de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet soutient l'alternance travail-études

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Fier du succès de la formule d'alternance travail-études, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, prévoit investir 18 millions de dollars pour l'année financière 2019-2020.

Pour la présente année financière, en date du 29 octobre, 31 projets de stage en alternance travail-études ont été financés (voir tableau en annexe). Ces projets représentent des investissements de près de 11,3 millions de dollars et se trouvent dans toutes les régions du Québec. Jusqu'à maintenant, ce sont 659 personnes qui ont pu être formées selon la formule d'alternance travail-études.

En plus de ces 31 projets, 11 projets sont en cours d'analyse pour l'année en cours et, s'ils se concrétisent, il s'agira d'un investissement de 6,6 millions de dollars. Pour le ministre Jean Boulet, l'alternance travail-études constitue un avantage appréciable à la fois pour les entreprises et pour les étudiants dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre.

Les métiers et professions où il est possible d'obtenir des stages dans le cadre d'un programme en alternance travail-études se retrouvent dans une liste de métiers priorisés par la Commission des partenaires du marché du travail.

Cette formule est liée au Chantier des compétences, une initiative présentée dans le Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO), qui vise à rehausser le savoir-faire du plus grand nombre de personnes afin de pourvoir des postes liés aux métiers et professions d'avenir et de lutter contre la rareté de la main-d'œuvre.

Rappelons que le PAMO, lancé en septembre dernier, est un plan évolutif, constitué de l'ensemble des mesures annoncées à ce jour, auxquelles d'autres pourront s'ajouter dans les prochains mois pour répondre aux besoins réels du marché du travail.

Formation en alimentation

Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer qu'un soutien financier de 386 706 $ était accordé pour appuyer la mise en place d'une formation en alternance travail-études dans le secteur de la boucherie, pour laquelle les étudiants seront rémunérés pour toute la période d'apprentissage, d'une durée de 900 heures.

Cette formation permettra à plusieurs entreprises des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec d'embaucher de nouvelles ressources pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre dans ce domaine.

La formation sera offerte au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir et mènera à un diplôme d'études professionnelles. La formation se déroulera pour 60 % du temps en classe et pour 40 % en entreprise.

Citation :

« Les programmes en alternance travail-études constituent une réponse concrète au défi de la rareté de la main-d'œuvre. Ils répondent à un besoin concret, tant pour nos travailleurs que pour nos entreprises. En plus de permettre de soutenir ces entreprises, ils favoriseront l'insertion professionnelle et le maintien en emploi de travailleurs, tout en leur offrant de meilleures perspectives d'avenir. Je suis en action pour contrer la rareté de la main-d'œuvre, et ce type de formation s'inscrit dans le cadre du Chantier des compétences, une initiative de mon plan d'action pour la main-d'œuvre, que j'ai lancé en septembre pour aider au rehaussement des compétences des travailleurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le secteur de la boucherie vit de grands défis en matière de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. On estimait, au deuxième trimestre de 2019, qu'il y avait 205 postes vacants dans ce secteur, en comparaison avec 170 postes vacants au deuxième trimestre de 2018.

Le départ à la retraite du personnel expérimenté vient aussi accentuer la rareté de la main-d'œuvre et crée un réel obstacle à la croissance des entreprises du secteur.

Selon l'IMT, les perspectives d'emploi pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec vont de « bonnes » à « excellentes ».

Les entreprises participantes au projet de formation en alternance travail-études dans le secteur de la boucherie rémunéreront les étudiants inscrits au programme de formation. Une somme totale de 324 000 $ leur sera remboursée, ce qui représente 84 % du coût du projet.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre est accessible en ligne.

Des informations sur le Programme de formations de courte durée prévilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail sont accessibles en ligne à https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/formation-courte-duree-stages.asp.

Projets de stage en alternance travail-études financés Année financière 2019-2020 (en date du 29 octobre 2019) Région Promoteur Projet Montant Saguenay-Lac-Saint-Jean Formabois - Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois Opération d'équipements de production (DEP) 534 148 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Nord-du-Québec Formabois - Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois Formation en instrumentation, automatisation et robotique (AEC) 536 944 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean Comité sectoriel de main-d´œuvre de l'environnement Attestation d'études professionnelles en nettoyage industriel en alternance travail-études 211 983 $ Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec (CPA Québec) Projet pilote de formation en alternance travail-études pour le DEP en mécanique de véhicule lourd 248 734 $ Capitale-Nationale Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec (CPA Québec) Programme de stage de courte durée en alternance travail-études en mécanique automobile 202 950 $ Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Association hôtelière de la région de Québec DEP Réception en hôtellerie 90 875 $ Mauricie Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle Diplôme d'études professionnelles en techniques d'usinage en alternance travail-études 508 874 $ Mauricie et Centre-du-Québec Association des détaillants en alimentation du Québec Programme de stage accru en alternance travail-études en boucherie de détail 386 706 $ Abitibi-Témiscamingue Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle Formation et qualification de travailleurs dans la filière de la soudure 295 757 $ Abitibi-Témiscamingue Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle DEP Opération d'équipements de production orientation fraisage-tournage 226 098 $ Abitibi-Témiscamingue Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle Attestation d'études professionnelles en soudage semi-automatique GMAW et FCAW 227 129 $ Abitibi-Témiscamingue et Saguenay-Lac-Saint-Jean AGRIcarrières, comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole Diplôme d'études professionnelles en production animale 749 503 $ Côte-Nord Formabois - Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois Opération d'équipements de production (DEP) 245 603 $ Côte-Nord Formabois - Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois Opération d'équipements de production 358 226 $ Nord-du-Québec Hecla Québec inc. Formation de mécanicien en mécanique d'engins mobiles de mines 379 933 $ Nord-du-Québec Kraft Nordic S.E.C. Formation de DEP pâtes et papiers - Opérations 457 271 $ Chaudières-Appalaches Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle DEP en soudage-montage Chaudière-Appalaches 413 765 $ Chaudières-Appalaches, Montréal et Montérégie Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec Formation DEP en fonderie 738 967 $ Lanaudière Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle Diplôme d'études professionnelles en soudage-montage 436 764 $ Lanaudière, Laurentides et Laval Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides Projet d'apprentissage accru en milieu de travail dans le cadre du DEP en mécanique automobile 382 782 $ Lanaudière, Laurentides et Laval Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides DEP en mécanique automobile 379 323 $ Lanaudière, Laurentides et Laval Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides DEP en conseil et vente de pièces d'équipement motorisé (CVPEM) 376 250 $ Lanaudière, Laurentides et Laval Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides DEP en mécanique automobile 283 667 $ Laurentides Chambre de commerce du Mont-Tremblant Diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine 335 645 $ Laurentides Chambre de commerce du Mont-Tremblant Diplôme d'études professionnelles en vente-conseil 242 861 $ Laurentides Chambre de commerce du Mont-Tremblant Diplôme d'études professionnelles en réception en hôtellerie 237 372 $ Laurentides Comité sectoriel de main-d'œuvre en horticulture ornementale - Commercialisation et services DEP en alternance travail-études accrue en réalisation d'aménagements paysagers 456 461 $ Laurentides Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle DEP en techniques d'usinage - Laurentides 389 557 $ Laurentides Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle DEP en soudage-montage Laurentides 387 424 $ Montérégie Comité sectoriel de main-d´œuvre dans la fabrication métallique industrielle AEP en soudage semi-automatique GMAW et FCAW (4203) 283 806 $ Toutes les régions Association des marchands de machines aratoires du Québec Formation en mécanique agricole de type dual 261 801 $

Total : 11 267 179 $

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

