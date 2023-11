Mesure d'assistance du Curateur public du Québec : un outil à découvrir pour les personnes proches aidantes

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le Curateur public lance une campagne promotionnelle pour faire découvrir la mesure d'assistance au grand public dans la foulée des activités de la Semaine nationale des personnes proches aidantes.

Au Québec, on compte près de 1,5 million de personnes proches aidantes. La Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se déroule jusqu'au 11 novembre prochain, est l'occasion de rappeler que la mesure d'assistance est un outil qui pourrait grandement leur faciliter la vie.

Offerte depuis maintenant un an, la mesure d'assistance gagne à être davantage connue de la population québécoise. Elle permet d'accompagner une personne qui vit des difficultés, quelles qu'elles soient (perte d'autonomie attribuable au vieillissement, déficience intellectuelle légère, limitation visuelle, auditive ou motrice, barrière linguistique, etc.), et qui souhaite être aidée ou conseillée pour prendre des décisions, gérer ses biens ou exercer ses droits. Les personnes peuvent choisir elles-mêmes leur assistant et conservent le plein contrôle sur leurs décisions.

Créée afin de valoriser l'autonomie, la mesure d'assistance mise sur les forces des personnes. Elle favorise l'engagement des proches et facilite l'aide qu'ils peuvent apporter dans une foule de situations de la vie courante grâce à la reconnaissance officielle de leur rôle.

En une seule et unique démarche auprès du Curateur public ou d'un juriste accrédité, la mesure permet d'obtenir une reconnaissance officielle de l'assistant. Cette reconnaissance évite d'avoir à transmettre des autorisations individuelles à chaque tiers, une réalité à laquelle se heurtent fréquemment les personnes proches aidantes.

L'assistant, une fois reconnu, peut obtenir et transmettre des renseignements au nom de la personne assistée, facilitant ainsi les communications et les démarches auprès des tiers. Il peut, par exemple, accompagner la personne assistée dans ses démarches auprès des professionnels de la santé, contacter des ministères ou des organismes pour valider des renseignements nécessaires, par exemple, au renouvellement d'une carte d'assurance maladie ou, encore, vérifier le détail de factures directement auprès des grands fournisseurs de services.

« La loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité a entraîné des changements positifs qui améliorent le quotidien de nombreux Québécois et Québécoises. La mesure d'assistance en est un exemple éloquent. Elle facilite la vie des assistants et favorise l'autonomie de la personne assistée. Je souhaite que ce nouvel outil fasse son chemin dans la population et auprès de tous les partenaires. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable du Curateur public

« La mesure d'assistance offre des nouveaux leviers aux personnes qui ont besoin d'accompagnement dans certaines sphères de leur vie, tout en conservant leur pleine autonomie. Avec la mesure d'assistance, les personnes proches aidantes profitent de davantage de légitimité pour agir en soutien. Elle leur donne une véritable capacité d'agir. »

Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

La mesure d'assistance ne nécessite pas l'intervention du tribunal;

Aucune évaluation médicale ou psychosociale n'est nécessaire;

La demande est sans frais, si elle est faite auprès du Curateur public;

La personne souhaitant être assistée désigne elle-même son assistant (possibilité de nommer deux assistants);

La mesure d'assistance est sécuritaire (vérification des antécédents judiciaires, proches informés de la démarche entamée par la personne souhaitant de l'assistance, etc.);

Le nom de l'assistant est inscrit dans un registre public;

L'assistant ne peut prendre de décisions pour la personne assistée ni signer pour elle.

