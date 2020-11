LONGUEUIL, QC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le groupe Messier, Savard & Associés se porte acquéreur du club de golf Le Mirage de Terrebonne, un site aussi sélect que chaleureux avec ses deux parcours de 18 trous et ses installations événementielles.

Le président de Messier, Savard & Associés, Mario Messier, est d'autant plus fier de cette acquisition puisque Le Mirage est un joyau au Québec pour la pratique du golf. « Il s'agit de l'un des plus beaux clubs au Québec. Ses parcours sont réputés et animés par une communauté de membres unis. De plus, ses installations événementielles sont impeccables et recherchées », déclare M. Messier.

Les nouveaux propriétaires sont aussi heureux et fiers que Céline Dion se joigne à eux à titre de partenaire. « Depuis 23 ans, l'âme du Mirage, c'est René et Céline. Pour nous, le fait que Céline demeure impliquée constitue une continuité à la belle histoire du Mirage que nous allons perpétuer », ajoute M. Messier.

Cet investissement est d'autant plus intéressant pour les nouveaux propriétaires puisqu'ils sont tous des golfeurs passionnés qui apprécient depuis longtemps Le Mirage.

« En cette période de pandémie difficile pour tout le monde, nous souhaitons avant tout le meilleur courage à toutes et à tous. Nous avons bon espoir que, dans quelques mois, nous retrouverons nos vies normales. Pour nous, le golf fait partie de ces plaisirs qui nous permettent de côtoyer nos connaissances et nos amis », déclarent les quatre associés, soit Mario Messier; Serge Savard, joueur émérite et directeur général du Canadien de Montréal durant près de 30 ans; José Théodore, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey durant 17 saisons; ainsi que Charles-Félix Messier.

Même si Le Mirage a dû suspendre toutes ses activités événementielles cette année à cause de la pandémie, ses parcours de golf ont été très populaires auprès des membres et de leurs invités. Les nouveaux propriétaires sont heureux de ces résultats obtenus par l'équipe de Productions Feeling liés à l'excellence de toute l'équipe du Mirage, sous la direction de René Noël.

À PROPOS de Messier, Savard & Associés

Messier, Savard & Associés est une société d'investissement à capitaux privés spécialisée depuis 30 ans dans le domaine de l'immobilier. Elle acquiert, développe et gère des projets résidentiels, commerciaux, hôteliers, sportifs, de bureaux et mixtes au Québec et aux États-Unis.

Pour visionner les messages de Mme Céline Dion et de M. Serge Savard aux membres du Mirage, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://vimeo.com/475662967

https://vimeo.com/475668952

