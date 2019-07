Messages textes à l'embauche : 54 % des leaders du domaine des technologies au Canada affirment que leurs entreprises envoient des messages textes durant le processus d'embauche

Les travailleurs et les leaders du domaine des technologies sont d'accord : la rapidité est l'avantage principal des messages textes.

Leur plus grand défaut : les malentendus.

TORONTO, le 17 juill. 2019 /CNW/ - Pour un grand nombre de personnes, les messages textes constituent le moyen privilégié, voire unique, de communiquer avec leurs amis et leur famille. Une nouvelle étude de Robert Half Technology suggère qu'ils représentent également un moyen de communication courant entre les employeurs et les postulants. Plus de la moitié (54 %) des décideurs du secteur canadien des TI sondés affirment que leur organisation utilise les messages textes pour organiser des entretiens avec les candidats potentiels. Dans un sondage similaire, plus d'un quart (27 %) des travailleurs canadiens sondés indiquent avoir déjà reçu un message texte de la part d'un employeur potentiel.

Lorsqu'on les interroge sur l'avantage principal des messages textes durant le processus d'embauche, la rapidité de la communication est la réponse la plus fréquemment citée par les gestionnaires et les travailleurs du secteur des TI. Ceux-ci indiquent également que le risque de malentendus est le plus grand défaut de ce type de communication.

« Nous sommes plus connectés que jamais auparavant. Les messages textes sont ainsi un excellent moyen pour les entreprises de joindre les postulants où ils se trouvent, affirme Deborah Bottineau, présidente de district pour Robert Half Technology. Pour les gestionnaires, un message texte peut constituer un outil rapide et pratique permettant d'accélérer le processus d'embauche, de maintenir l'intérêt des candidats et de garder une longueur d'avance sur les offres concurrentielles. »

« Les messages textes constituant un moyen de communication concis et décontracté, veillez à les utiliser judicieusement, prévient cependant Mme Bottineau. Il est essentiel que les embaucheurs et les postulants fassent preuve de simplicité et de professionnalisme pour s'assurer que la conversation soit productive et qu'elle laisse une impression positive. »

Robert Half Technology propose des conseils relatifs aux messages textes à suivre par les gestionnaires et les postulants durant le processus d'embauche :

Conseils pour les gestionnaires d'embauche

Demandez la permission des postulants. Même si la plupart des postulants sont ravis de recevoir une communication de la part d'un employeur potentiel, quel que soit le moyen utilisé, veillez à ce qu'ils soient d'accord de recevoir des messages textes. Limitez votre usage des messages textes aux communications simples. Les messages textes constituent un moyen de communication idéal pour fixer la date des entretiens ou effectuer un suivi. Cependant, pour les sujets importants tels que les offres d'emploi et les négociations salariales, il est préférable de communiquer en personne ou au téléphone. Envoyez vos messages durant les heures de bureau. Évitez d'envoyer des messages textes la nuit ou en fin de semaine afin de montrer que vous respectez la séparation entre le travail et la vie privée.

Conseils pour les chercheurs d'emplois

Suivez l'exemple des embaucheurs. Même si vous possédez les coordonnées d'un gestionnaire d'embauche, attendez qu'il vous envoie un message texte avant d'en envoyer un à votre tour. Tout le monde n'utilise pas son téléphone mobile dans le cadre de leur activité professionnelle. Certaines personnes peuvent préférer une séparation claire entre les communications professionnelles et personnelles. Évitez les raccourcis. Évitez les abréviations, les acronymes et les sténographies. Dans le doute, écrivez en toutes lettres. De cette façon, vous faites preuve de davantage de professionnalisme. Conservez un ton professionnel. Évitez l'argot, les émojis, les fichiers GIF et tout autre élément qui risquent de choquer ou de donner l'impression que vous n'avez pas la maturité requise pour occuper le poste. Enfin, assurez-vous de toujours envoyer un message texte à la bonne personne.

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half Technology et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils sont fondés sur les réponses de plus de 400 travailleurs âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux, et de plus de 270 décideurs du secteur des TI canadien. Tous les répondants du secteur des TI ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 120 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent aussi demander un exemplaire du Guide salarial 2019 de Robert Half Technology.

