Message important du Groupe VIGI Santé

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - La direction et le personnel du Groupe VIGI Santé tiennent à réitérer leur compassion pour toutes les familles et pour tous les résidents qui ont été durement éprouvés par les effets de la pandémie actuelle. Alors que plusieurs établissements du Groupe VIGI ont été épargnés jusqu'à maintenant, nous savons que les préoccupations demeurent vives pour tous les établissements.

C'est pourquoi il est important de rassurer les familles qui s'inquiètent à la suite d'un reportage publié ce matin dans « La Presse + », lequel prétend à tort que les soins offerts par le personnel du Groupe VIGI sont de moindre qualité que ceux offerts dans les autres établissements.

Certification de qualité

Depuis plus de 40 ans, le Groupe VIGI offre des milieux de vie de qualité à ses résidents, en appliquant les normes très strictes qui lui permettent de détenir, année après année, la plus haute distinction par Agrément Canada soit Agréé avec mention d'honneur. De plus les 15 CHSLD de Vigi santé détiennent trois pratiques exemplaire reconnues par l'Organisation de normes en santé (HSO)

Malgré le contexte très difficile de la dernière année, cinq (5) des 15 établissements du Groupe VIGI ont réussi l'exploit de ne dénombrer aucun cas de COVID-19 parmi leurs résidents. Il est donc faux de prétendre que la pandémie a affecté plus durement les centre du Groupe VIGI que l'ensemble des établissements au Québec.

Comme tous les CHSLD conventionnés au Québec, toutes les opérations de VIGI Santé font régulièrement l'objet de vérifications strictes de la part des autorités gouvernementales et sanitaires.

Nous sommes fiers de nos équipes qui sont au front depuis plus de 12 mois pour protéger nos résidents et pour soutenir leurs familles dans les moments de détresse. Au moment où tous les regards se portent sur le bilan d'une première année de pandémie, la direction et le personnel du Groupe VIGI Santé s'unissent pour offrir leurs plus sincères condoléances à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un être cher.

SOURCE Groupe VIGI Santé

Renseignements: Apraham Niziblian, (514) 912-3467