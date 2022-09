MESSAGE DU PRÉSIDENT

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Chers membres et chers collègues,

Ces derniers mois, j'ai reçu beaucoup de questionnement en ce qui concerne l'avenir des garderies non subventionnées en installations. Je sais que les temps sont particulièrement difficiles et éprouvants pour nous tous, tant sur le plan humain, que comme employeurs, entrepreneurs et responsables du bien-être et de la santé de nos tout-petits.

À la veille des élections je tenais à prendre un moment pour vous écrire directement. Je vous invite d'ailleurs, et je vous saurais gré, de prendre le temps pour bien apprécier cette correspondance et les messages importants qu'elle contient, notamment au sujet des réalisations et priorités de l'AGNSI pour les mois à venir.

Au cours des deux dernières années, les garderies non subventionnées en installation ont été confrontées à de nombreux défis. Je pense notamment à la maternelle 4 ans, à l'annonce du retour au tarif unique pour les CPE et les garderies subventionnées, au refus d'annoncer un programme ambitieux de conversion, et j'en passe. À cette liste s'est ajoutée la crise de la pandémie avec tous les enjeux associés que l'on connait au niveau de la main d'œuvre, de la profitabilité, de la fidélisation de la clientèle, et bien d'autres. Des collègues propriétaires et des éducatrices ont choisi de quitter le secteur de la petite enfance au cours des derniers mois, ce qui est vraiment déplorable.

Malgré la crise, nous avons tous ensemble fait preuve de beaucoup de résilience. D'ailleurs, ce qui me rend le plus fier est de voir que la grande famille des garderies non subventionnées en installation est plus mobilisée et plus unie que jamais. Nous sommes aussi sortis gagnants de la première vague de COVID-19 à plusieurs niveaux. Je pense spécifiquement à notre crédibilité et à notre réputation comme association et comme secteur de la petite enfance auprès du ministère de la Famille, mais également de l'ensemble des interlocuteurs du gouvernement du Québec.

Pour la toute première fois de notre histoire, les garderies non subventionnées ont reçu des subventions gouvernementales des deux paliers pour les aider à affronter les circonstances exceptionnelles d'une fermeture forcée et d'une réouverture graduelle.

L'AGNSI a toujours réclamé la conversion de l'ensemble des garderies non subventionnées en installation. Il s'agit là d'un attribut distinctif important de nos revendications et un gage de succès dans notre volonté de persuader le gouvernement à accélérer la conversion trop timide qui n'a visé que 3 500 places. Mais votre association ne s'est pas arrêter là. Elle a mis de la pression sur le gouvernement et l'ensemble de l'appareil politique pour convertir l'ensemble des GNS. De cette action nous avons assisté à la mise en place du grand chantier par le ministre de la Famille et l'adhésion de quelques partis politiques à notre cause, à savoir, la conversion des GNS.

Votre association a effectué son travail d'analyse en matière de politique pour cette élection eu égard aux engagements des principaux partis envers les garderies non subventionnées en installation. Nous vous demandons de ne pas céder aux promesses de « charlatans » qui essaie de vous inciter à prendre part à des recours collectif, grèves, sit-in, ou même vous inviter à des rencontres avec des chefs de parti dans le seul but de se bâtir un capital politique.

Depuis 4 ans, l'AGNSI a travaillé avec le gouvernement à rendre possible cette conversion tant souhaitée. Cette conversion est inscrite dans le Grand chantier pour les familles dont les grands objectifs sont maintenant partagés par la majorité des principaux partis.

Nous sommes fiers de voir que la conversion constitue une promesse pour ceux-ci. Nous apprécions également le fait que le ministre de la Famille, au nom de la CAQ, a promis de donner, sur 4 ans, une place subventionnée à tous les enfants du Québec et d'allouer la somme de 2 milliards pour subventionner les places de GNS.

L'AGNSI est anxieuse de poursuivre la réalisation du plan de conversion et promet d'être présente, avec l'aide du gouvernement, pour assister la transition vers un réseau 100 % subventionné.

Nous avons comme objectif de bonifier notre offre de formation pour inclure de nouveaux modules axés sur la gestion financière, les aspects légaux et la gestion des ressources humaines et vous offrir un maximum d'outils pour vous préparer à la conversion.

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous entendons demeurer une voix forte, collaboratrice, mais ferme à l'égard de nos interlocuteurs gouvernementaux. Surtout, nous demeurerons à l'écoute de vos préoccupations, enjeux et suggestions. C'est en maintenant une conversation fluide et constructive que nous deviendrons encore meilleurs ensembles et que l'AGNSI continuera d'être reconnue comme étant une force mobilisatrice crédible et responsable.

Nous allons également continuer d'honorer nos engagements en matière de formation. Nous voulons d'ailleurs mettre les bouchées doubles à ce niveau parce que nous croyons que la clé réside dans l'amélioration de la qualité de l'offre de service de garde au sein de toutes les garderies non subventionnées en installation du Québec.

Il s'agit là d'un attribut distinctif important de notre mission et un gage de succès dans notre volonté de persuader le gouvernement à accélérer la conversion afin d'offrir à tous les services de garde les moyens pour assurer des services de qualité tout en permettant l'équité pour les parents et nos employés.

Permettez-moi de vous redire à quel point chacun des membres du conseil d'administration et moi-même sommes entièrement engagés à continuer de promouvoir et défendre vos intérêts et ceux de vos employés, parents et tout-petits.

Nous comptons sur le support et l'adhésion de toutes les GNS afin de nous permettre de réaliser nos objectifs.

Nous avons encore beaucoup de travail devant nous et sommes plus déterminés que jamais à réussir et finaliser nos engagements! Nous nous le devons à nous-mêmes, mais aussi aux dizaines de milliers de familles et de tout-petits aux quatre coins du Québec qui comptent sur nous.

Je vous souhaite succès et résilience,

David Haddaoui

Président de L'AGNSI

