CHARLOTTETOWN, PEI, le 30 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Whit et moi avons visité des communautés de l'Île-du-Prince-Édouard pour y voir les dommages et les ravages causés le mois dernier par l'ouragan Fiona. Nous sommes de tout cœur avec la population de l'Île-du-Prince-Édouard et avec les habitants du Canada atlantique qui doivent faire face aux conséquences de cette terrible catastrophe.

Ce fut déchirant de constater les dégâts encore bien visibles dans toute la province. La destruction de maisons et d'entreprises. Le délabrement des milieux naturels et des infrastructures les plus élémentaires. Les pertes subies par les pêcheurs, les cultivateurs et l'industrie touristique. Mais ce qui nous a le plus marqués, ce sont nos rencontres avec les personnes qui doivent surmonter cette épreuve, des personnes dont les moyens de subsistance sont directement compromis et qui ont maintenant pour principale tâche celle de reconstruire. Mais elles ne le feront pas seules. À l'Île-du-Prince-Édouard et dans tout le Canada atlantique, des communautés se sont mobilisées au lendemain de cette tragédie, dans un grand élan de solidarité. Leurs efforts sont une source d'inspiration.

Malgré toute cette démonstration de solidarité, il est nécessaire d'aider les gens à guérir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et il faut également guérir notre planète. Les traumatismes psychologiques causés par cet ouragan sont énormes, tout comme les effets globaux des changements climatiques. Il nous appartient à tous et à toutes d'agir de manière responsable et durable, en particulier dans la perspective de la reconstruction.

Nous tenons à remercier les premiers intervenants, qui se sont montrés à la hauteur des défis du mois dernier. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux personnes qui, dans tout le pays, font tout leur possible dans des conditions difficiles pour guérir les cœurs, les esprits et les familles. Au nom de toute la population canadienne, Whit et moi présentons nos condoléances et offrons notre soutien aux personnes qui souffrent des conséquences de l'ouragan Fiona.

Mary Simon

