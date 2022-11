OTTAWA, ON, le 11 nov. 2022 /CNW/ - À l'occasion du jour du Souvenir - et chaque jour - prenons le temps de rendre hommage au service et aux sacrifices de nos vétérans.

L'histoire nous montre à quel point les membres de nos Forces armées canadiennes (FAC) servent notre pays avec dévouement et protègent les valeurs que nous avons à cœur. Leur professionnalisme et leur sens du devoir sont exemplaires.

À maintes reprises, nos militaires ont démontré de leur courage et de leur résilience. Nos troupes ont contribué à des victoires lors des deux guerres mondiales - pensons à la crête de Vimy, à Passchendaele, à la Normandie et à Dieppe - et lors de nombreux autres conflits. Nous avons mérité le respect de nos alliés et avons su nous imposer sur l'échiquier mondial.

Mais l'excellence des FAC ne se limite pas au champ de bataille. Nos troupes ont apporté leur aide dans la reconstruction de communautés dévastées au Canada et dans le monde entier, après des incendies de forêt, des ouragans ou des guerres. Elles ont contribué au maintien de la paix entre les nations, en assurant une présence impartiale en vue d'apaiser les tensions, de fournir une aide humanitaire et d'améliorer les perspectives d'une issue pacifique. Et leur contribution porte aussi sur la formation et le mentorat de la prochaine génération d'hommes et de femmes en uniforme qui assureront la protection, le maintien de la paix et la défense, au pays comme ailleurs.

En tant que commandante en chef, chaque fois que je rencontre des membres actifs des FAC ou des vétérans, je constate tout de suite leur attachement et leur dévouement à la communauté et au pays. Nous ne pouvons faire autrement que de les soutenir, eux et leurs familles, pour tout leur travail.

À l'occasion de ce jour du Souvenir, j'encourage toutes les personnes à écouter et à transmettre les récits de bravoure et d'héroïsme de chaque vétéran. J'invite tout particulièrement les jeunes à perpétuer le devoir de mémoire et à apprendre comment le sacrifice des vétérans a changé le monde. De cette façon, nous honorons la mémoire de ceux et celles qui sont tombés au champ d'honneur, et nous favorisons le changement dont l'humanité a besoin pour instaurer la paix dans le monde.

N'oublions jamais.

Mary Simon

