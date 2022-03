OTTAWA, ON, le 13 mars 2022 /CNW/ - Les Jeux paralympiques d'hiver de 2022 touchent à leur fin et, au nom des Canadiens et Canadiennes, Whit et moi tenons à féliciter nos athlètes pour leurs performances inspirantes. Nous remercions également les entraîneurs, les bénévoles, les familles et les amis - bref, toutes ces personnes qui ont soutenu nos talentueux athlètes.

Les Jeux paralympiques évoquent le dépassement de soi. Le parcours des athlètes paralympiques est le fruit d'un effort soutenu tout au long de leur vie. Il faut savoir persévérer malgré les blessures, les échecs, la perte de motivation et bien d'autres obstacles.

Cette attitude correspond à l'esprit d'ajuinnata, un mot en inuktitut qui signifie, entre autres, de ne jamais abandonner! Les paralympiens et paralympiennes incarnent parfaitement ce concept. Votre persévérance et votre travail acharné nous font prendre conscience de notre potentiel à transformer l'adversité en atout. Merci de porter l'excellence canadienne sur la scène mondiale.

Allez Équipe Canada!

Mary Simon

