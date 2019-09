MERX signe avec les villes de Winnipeg et d'Airdrie des contrats qui renforcent sa position de chef de file canadien des solutions d'approvisionnement électroniques

LONGUEUIL, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Réseaux MERX Inc., chef de file des services d'appels d'offres électroniques au Canada et filiale de Technologies interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), vient de signer deux nouveaux contrats, le premier avec la Ville de Winnipeg, au Manitoba, et le second avec la ville d'Airdrie, en Alberta.

La Ville de Winnipeg a fait l'acquisition des options d'appels d'offres et de soumissions intégrées au portail dédié du Manitoba, fourni par MERX. L'accord favorisera l'harmonisation des pratiques d'approvisionnement municipales et provinciales, mais Winnipeg aura sa propre adresse Web. La Ville pourra donc y présenter les projets de construction locaux, assortis des documents pertinents, tout en profitant des fonctions de soumission et de cautionnement électroniques disponibles sur le portail provincial.

« MERX a proposé d'excellentes solutions alors que nous travaillions à simplifier notre processus d'appels d'offres pour les fournisseurs désirant faire affaire avec nous, tout en respectant les normes et obligations provinciales et fédérales, souligne Corinne Evason, responsable des contrats, Gestion des ressources pour la Ville de Winnipeg. Grâce à la flexibilité de la technologie MERX, nous avons un produit parfaitement adapté aux besoins de la Ville. »

La Ville d'Airdrie a, quant à elle, retenu les fonctions de pré-Rfx, d'offres et de soumissions électroniques, d'évaluation des soumissions et de gestion du cycle de vie des contrats, le tout dans le but de moderniser les processus d'affaires par l'automatisation et l'optimisation des technologies. Durable et économique, la solution améliorera les interactions avec les fournisseurs. Une deuxième phase portera sur la gestion du rendement des fournisseurs.

« La solution proposée par MERX est durable, adaptable et conforme à nos objectifs d'affaires, indique Jelena Maric, directrice de l'approvisionnement, Assurance et gestion du risque pour la Ville d'Airdrie. Par ailleurs, elle nous permettra de tirer parti du processus concurrentiel sélectif en deçà des seuils d'accords commerciaux, en vue de favoriser le développement local et l'accessibilité. »

« Nous sommes ravis de travailler avec la Ville de Winnipeg et la Ville d'Airdrie, ajoute le président de MERX, Jean-Michel Stam. La mise en œuvre de tels projets renforce notre leadership dans l'approvisionnement électronique au Canada, en plus de montrer aux autres provinces toute la valeur qu'ajoute la normalisation d'applications et de processus avec nos technologies COTS configurables. »

À propos de Réseaux MERX Inc.

Filiale de Technologies interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), Réseaux MERX Inc. est le chef de file des services d'appels d'offres électroniques au Canada. La société aide des milliers d'organismes privés et publics à réduire leurs coûts d'approvisionnement stratégique tout en améliorant l'efficience des processus et la reddition de comptes auprès des parties prenantes. Depuis plus de 20 ans, MERX fait équipe avec des fournisseurs dans la recherche d'occasions d'affaires au public comme au privé, notamment aux différents ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis. Enregistrant des centaines de milliards de dollars en biens et services soumissionnés via un réseau mondial de quelque 200 000 fournisseurs, MERX permet aux organismes de toute taille d'optimiser leur approvisionnement stratégique en offrant une perspective tous azimuts sur les besoins, l'approvisionnement et les résultats des fournisseurs. Pour en savoir plus : www.merx.com.

À propos de Technologies interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B et B2C. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

SOURCE Réseaux MERX Inc.

