MERX, la nouvelle solution d'approvisionnement stratégique pour le gouvernement de Terre-Neuve‑et‑Labrador

LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Réseaux MERX Inc., chef de file de solutions d'approvisionnement stratégique au Canada et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), est fière d'annoncer un nouvel accord quinquennal avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le Secteur du Dirigeant principal de l'information. MERX fournira à la province une solution de classe mondiale pour l'adjudication de marchés publics, avec options d'appels d'offres et de soumissions. Celle-ci permettra également aux utilisateurs d'autres organismes publics de présenter des appels d'offres et des informations sur l'attribution aux fins de reddition de comptes.

Le nouveau système électronique, que MERX fournira aux Services publics d'approvisionnement et au ministère des Transports et des Travaux publics de Terre-Neuve-et-Labrador, favorise une mise en œuvre rapide grâce à sa configuration COTS et allège par le fait même les processus administratifs. Fonctionnel dans toute la province d'ici la fin novembre, le système MERX s'apparentera à la plateforme du même nom créée pour le Manitoba.

« Il s'agit d'une solution configurable éprouvée sur le terrain, qui simplifie la conclusion de marchés par le gouvernement, précise le président de MERX, Jean-Michel Stam. Nous sommes reconnaissants de la confiance du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et nous sommes impatients de l'aider à gagner en efficacité dans ses processus de gestion de ses marchés publics. »

À propos de Réseaux MERX Inc.

Filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), Réseaux MERX Inc. est le chef de file des solutions d'approvisionnement stratégique au Canada. La société aide des milliers d'organismes privés et publics à réduire leurs coûts tout en améliorant l'efficience des processus et la reddition de comptes auprès des parties prenantes. Depuis plus de 20 ans, MERX fait équipe avec des fournisseurs dans la recherche d'occasions d'affaires au public comme au privé, notamment aux différents ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis. Enregistrant des centaines de milliards de dollars en biens et services soumissionnés via un réseau mondial de quelque 200 000 fournisseurs, MERX permet aux organismes de toute taille d'optimiser leur approvisionnement stratégique en offrant une perspective tous azimuts sur les besoins, l'approvisionnement et les résultats des fournisseurs. Pour en savoir plus : www.merx.com.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

