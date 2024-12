Le Club mettra en vedette le premier bassin de vagues de surf sans fin en Amérique du Nord, le Championnat de golf, des commodités de classe mondiale et des résidences privées

LOS CABOS, Mexique, 5 décembre 2024 /CNW/ -- Meriwether Companies, une société d'investissement et de développement immobilier privée américaine, et la famille Sanchez Navarro, l'un des premiers propriétaires et promoteurs fonciers de Los Cabos, annoncent le lancement officiel et l'inauguration des travaux du Cabo Real Surf Club. La nouvelle communauté marque le premier développement en Amérique du Nord avec un bassin privé Endless Surf Wave complété par un terrain de golf de championnat conçu par Robert Trent Jones II et une vaste gamme de commodités axées sur le sport et le bien-être. Établi dans le cadre du plan directeur de 3 000 acres de Cabo Real à Los Cabos, au Mexique, l'une des principales destinations de villégiature au monde, le bassin des vagues, l'infrastructure résidentielle et les améliorations du golf au Cabo Real Surf Club sont en construction et devraient ouvrir en 2026. Le lancement réussi des ventes de Founders a été achevé au début de 2024, pour un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars américains.

Cabo Real Surf Club à partir d'en haut, mettant en vedette le premier bassin à vagues infinies en Amérique du Nord

« Le Cabo Real Surf Club est conçu pour incarner l'esprit d'aventure de la péninsule de Baja, a déclaré Graham Culp, associé directeur de Meriwether Companies. « Cette communauté représente une célébration du climat idéal, de la beauté naturelle et de la culture de Los Cabos, offrant aux membres un mode de vie inspirant qui intègre harmonieusement le surf, le golf exceptionnel, le temps familial et le bien-être dans un endroit captivant.

Située sur un paysage spectaculaire de Baja s'étendant de la mer de Cortez en passant par les arroyos et jusqu'aux contreforts montagneux, la phase initiale du Cabo Real Surf Club comprend des plans pour plus de 200 maisons, y compris des lots immobiliers personnalisés, des sites d'accueil Boardwalk, Surf Casitas et des villas à vue sur l'océan. En son cœur se trouve un bassin privé de vagues Endless Surf mettant en vedette la technologie de surf de prochaine génération et des innovations durables à la pointe de l'industrie du surf, qui connaît une croissance rapide et est axée sur la technologie. Adapté aux débutants, aux familles et aux professionnels chevronnés, le parc de surf offre des centaines de vagues personnalisables par heure dans des configurations infinies, permettant jusqu'à 25 secondes de manèges avec des hauteurs de vagues contrôlables allant jusqu'à 7 pieds.

« Nous sommes ravis de nous associer à Meriwether Companies pour donner vie au Cabo Real Surf Club, a déclaré Diego Sanchez Navarro, partenaire du plan directeur de Cabo Real. « Mon père a acquis le terrain de Cabo Real en 1983 en raison de ses magnifiques plages et de son emplacement idéal entre le Cabo San Lucas dynamique et le charmant San Jose del Cabo. Avec des propriétés existantes comme El Dorado Golf & Beach Club et Las Ventanas al Paraiso, il est approprié que Cabo Real héberge le club privé le plus excitant et de prochaine génération au Mexique."

En plus du surf de classe mondiale, le club donne accès au célèbre terrain de golf du championnat Robert Trent Jones II, qui fait actuellement l'objet d'améliorations de plusieurs millions de dollars et qui devrait être terminé en 2025. Les projets futurs comprennent la conversion du terrain de golf en un terrain entièrement privé pour les résidents du Cabo Real Surf Club. Le plan directeur comprend un club de plage privé accessible par voiturette de golf avec piscine infinie et l'une des plus grandes plages de baignade de Los Cabos; un pavillon de golf avec des installations de conditionnement physique et d'entraînement à la fine pointe de la technologie, une piscine extérieure et un spa de bien-être et de récupération; centre sportif de raquette avec Padel, tennis et pickleball; et un vaste réseau de sentiers de vélo de montagne et de randonnée sur une seule piste. Adjacent au bassin de la vague, le Surf Club servira de carrefour convivial avec deux autres expériences de piscine, des aires d'observation de surf, des offres de nourriture et de boissons et un commerce de surf. Les membres peuvent également explorer les nombreuses activités au-delà des limites de Cabo Real pour la pêche sportive, la plongée ou le surf.

L'adhésion au Cabo Real Surf Club est réservée aux propriétaires immobiliers, et l'accès aux commodités du club est limité aux membres et aux invités. Parmi les nouvelles offres immobilières, mentionnons des lots immobiliers personnalisés et des sites Villa Homesites avec des plans de quatre et cinq chambres à coucher offrant une vue imprenable sur l'océan et les montagnes. Une collection de sites d'accueil de promenade sur le fil, situés directement sur la rive du bassin de la vague, sont disponibles avec des résidences préconçues de la firme d'architecture primée de Mexico Sordo Madaleno. Plus tard cet hiver, le Cabo Real Surf Club annoncera les détails de son quartier Surf Casita, une collection de maisons de trois chambres à coucher adjacentes au bassin de surf au cœur de la collectivité, dont le prix s'élève à 2,5 millions de dollars américains.

Avec de nombreux vols directs à destination de Los Cabos en provenance de grandes villes des États-Unis, et situé au centre à seulement 20 minutes de l'aéroport international de Los Cabos, le Cabo Real Surf Club offre un accès pratique à ses membres. Le Cabo Real Surf Club est le fruit d'une collaboration entre Meriwether Companies et la famille Sanchez Navarro, deux chefs de file dans les complexes de villégiature et résidentiels.

Pour en savoir plus sur le Cabo Real Surf Club, visitez caborealsurfclub.com. Pour toute demande de renseignements sur les ventes, veuillez communiquer avec nous au 310 594-7325.

À PROPOS DES ENTREPRISES MERIWETHER

Fondée en 2011, Meriwether Companies est une société privée d'investissement et de développement immobilier axée sur le plan directeur des centres de villégiature, l'hôtellerie et le développement commercial. L'expérience de l'entreprise comprend le développement de destinations en montagne, des offres de clubs privés, des établissements d'alimentation et de boissons distinctifs et des centres de villégiature sportifs et de bien-être révolutionnaires, en particulier dans l'ouest des États-Unis et au Mexique. Les partenaires de Meriwether Companies comprennent Graham Culp, Noah Hahn, Garrett Simon, Mike Burkart, David Likins et Michael B. Schwab.

Les projets actuels comprennent Coral Mountain La Quinta, une propriété de 400 acres planifiée par un maître à La Quinta, en Californie; Griffin Club Los Angeles, un club sportif privé développé et géré par Meriwether à Los Angeles; et La Valle Coastal Club, un club privé et un hôtel-boutique à Rancho Santa Fe, en Californie. Pour en savoir plus sur Meriwether Companies, consultez le site www.meriwetherco.com.

À PROPOS DU SURF SANS FIN

Endless Surf apporte la prochaine génération de vagues puissantes, efficaces et personnalisables au monde des parcs de surf grâce à son matériel pneumatique robuste et à sa suite logicielle novatrice. Dévoilant ses vagues de calibre mondial à l'été 2024, l'entreprise est déjà prête à alimenter plus d'une douzaine de parcs de surf actuellement en construction dans le monde. Appuyée par quatre décennies d'expertise de la plus importante entreprise de génie aquatique, WhiteWater, Endless Surf offre des expériences de surf emblématiques et authentiques qui attirent des visiteurs de tous les âges et de toutes les capacités dans les parcs, tout en apportant le confort d'une expérience éprouvée d'exécution dans le mondeprojets par catégorie. WhiteWater a construit sa première piscine de surf en 1989, qui est toujours en service aujourd'hui. Endless Surf porte cet héritage et, avec l'aide de concepteurs de vagues experts, a amélioré sa technologie pneumatique éprouvée pour créer sa technologie de prochaine génération, conçue pour faciliter l'exploitation, la flexibilité, la haute capacité et la sécurité. Visitez EndlessSurf.com pour en savoir plus.

