Mérite québécois de la sécurité civile - Le gouvernement du Québec remet sept prix en sécurité civile

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis sept prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

Parmi les lauréats, trois villes, un service de police et une entreprise, se sont distingués pour avoir innové ou enrichi ce qui existe en matière de prévention et de connaissance des risques, de préparation aux sinistres ou de réponse aux sinistres. Deux autres distinctions, les prix Hommage, ont été décernées à Mmes Chantale Giguère et Claudie Laberge pour leur carrière et leur apport exceptionnel en sécurité civile.

Le Mérite québécois de la sécurité civile

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. L'année 2023 marque la 25e remise des distinctions. Les principaux acteurs et partenaires en sécurité civile étaient présents à cette cérémonie qui se tenait dans le cadre du 21e Colloque sur la sécurité civile à Québec.

Citation :

« Au cours de la dernière année, j'ai été témoin du travail exceptionnel des gens qui interviennent en première ligne et de l'implication de la société civile et des municipalités. Je suis donc honoré d'avoir l'occasion de souligner l'excellence d'initiatives mises de l'avant pour améliorer la sécurité de la population, ainsi que l'engagement et le leadership de personnes qui, par leurs actions, ont contribué au développement des connaissances en la matière. Félicitations aux sept récipiendaires et merci à tous ceux qui ont soumis leur candidature. Il est important de partager nos bonnes pratiques et de continuer à s'améliorer pour augmenter la résilience de nos communautés. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants - Lauréats 2023 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : Es-tu prêt en cas de sinistre? (Ville de Québec) Préparation aux sinistres : Initiative Phénix (Service de police de la Ville de Québec) Réponse aux sinistres : Glissement de terrain, arrondissement de La Baie, Saguenay, juin 2022 (Saguenay)

Deux prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue (Hydro Météo) Préparation aux sinistres : Exercice Diapason III ( Rouyn-Noranda )

Deux prix Hommage : M me Chantale Giguère, dont la carrière en sécurité civile, plus particulièrement en tant que directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec, est qualifiée d'exceptionnelle. Elle a notamment procédé à une transformation en profondeur de la gestion des urgences au sein de l'appareil municipal. M me Claudie Laberge, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la Croix-Rouge canadienne et a laissé sa marque dans la plupart des catastrophes ayant eu cours au Québec depuis les trente dernières années.



