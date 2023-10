Mérite québécois de la sécurité civile - Le gouvernement du Québec honore la Ville de Saguenay

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décerné sept prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

Parmi ceux-ci, un prix Mérite dans la catégorie « Réponse aux sinistres » a été remis à la Ville de Saguenay pour sa gestion efficace des glissements de terrain survenus dans l'arrondissement de La Baie en juin 2022.

Le 13 juin 2022, un glissement de terrain a entraîné l'évacuation de 26 résidences dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay. Une semaine plus tard, 45 autres résidences ont subi le même sort et 6 maisons ont dû être démolies pour excaver le périmètre de stabilisation, ce qui a nécessité la mise en place d'une logistique importante, notamment pour la récupération des effets personnels. Déjà, en avril, la Ville avait procédé à l'évacuation de cinq résidences et à la construction d'un mur de protection en blocs de béton, en raison d'une fissure repérée au sommet d'un talus, sur l'avenue du Parc. Aucun blessé n'a été déploré grâce à cette intervention préventive. Le centre d'accueil des sinistrés, ouvert 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines, a accueilli plus de 200 personnes qui ont été accompagnées de façon exemplaire par la Sécurité civile de Saguenay et des employés municipaux pour leur trouver des logements, des meubles et de l'aide psychologique.

« Je tiens à féliciter la Ville de Saguenay pour son excellent travail de prévention des risques liés aux mouvements de sol, que ce soit par son inspection régulière des talus ou la sensibilisation qu'elle effectue auprès de sa population. Sa gestion de cette catastrophe naturelle a permis de mettre en lumière sa capacité à bien coordonner les opérations et la grande bienveillance de ses employés à l'égard de leurs concitoyens. Son succès est inspirant pour tout le Québec. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à la prévoyance et à l'excellence de la gestion de crise, les employés civils et de la Sécurité publique ont permis d'éviter le pire en coordonnant brillamment l'évacuation des résidents, leur prise en change et leur retour à domicile. Je suis très fière de mes concitoyens et de mes concitoyennes qui ont collaboré à la réussite de cette importante opération en se serrant les coudes. Félicitations pour cet honneur bien mérité qui rejaillit sur toute la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ma famille et moi avons perdu un être cher dans un sinistre majeur. Ici, ce sont des voisins, des amis qui ont été foudroyés par un glissement de terrain. Les instances de Saguenay ont été exemplaires et ont sauvé des vies en cette nuit du 13 juin 2022. Ma collègue Andrée Laforest, la Sécurité publique, le premier ministre et moi-même étions au front et mobilisés. Nous pouvons témoigner de la sensibilité et de l'intelligence de Saguenay sur cette gestion de crise. »

François Tremblay, député de Dubuc

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : Es-tu prêt en cas de sinistre? (Ville de Québec) Préparation aux sinistres : Initiative Phénix (Service de police de la Ville de Québec) Réponse aux sinistres : Glissement de terrain, arrondissement de La Baie , Saguenay, juin 2022 (Saguenay)

Deux prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue (Hydro Météo) Préparation aux sinistres : Exercice Diapason III ( Rouyn-Noranda )

Deux prix Hommage : M me Chantale Giguère, dont la carrière en sécurité civile, plus particulièrement en tant que directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec, est qualifiée d'exceptionnelle. Elle a notamment procédé à une transformation en profondeur de la gestion des urgences au sein de l'appareil municipal. M me Claudie Laberge, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la Croix-Rouge canadienne et a laissé sa marque dans la plupart des catastrophes ayant eu cours au Québec depuis les trente dernières années.



