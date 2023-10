Mérite québécois de la sécurité civile - Le gouvernement du Québec honore la Ville de Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décerné sept prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

Parmi ceux-ci, une Mention d'honneur a été remise à la Ville de Rouyn-Noranda pour l'excellence de son Exercice Diapason III, visant à améliorer la coordination d'urgence multisite avec des partenaires externes.

Aperçu du projet

Le 7 juin 2022, la Ville de Rouyn-Noranda, Énergir et le ministère de la Sécurité publique ont réalisé un exercice de coordination multisite et multijuridictionnel, élaboré en vue de parfaire l'arrimage des interventions lors de situations d'urgence. L'opération consistait à gérer une fuite majeure d'une conduite de gaz et ses conséquences dans un quartier résidentiel, et ce, afin de mesurer l'efficacité de la collaboration entre les équipes formées de partenaires privés et publics et d'évaluer la compréhension qu'ils avaient à l'égard de leurs rôles et de leurs responsabilités.

Citations :

« En situation d'urgence, la coordination de tous les acteurs concernés est essentielle au succès de l'opération. Des mises en situation comme celle-ci permettent de vérifier si les plans d'intervention propres à chaque partenaire entrent en conflit lorsqu'ils sont déployés simultanément sur le terrain et, le cas échéant, d'apporter les ajustements nécessaires. Je tiens à féliciter la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette initiative qui, en plus de servir d'exemple, contribue à améliorer nos pratiques visant à assurer la sécurité de la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je salue la Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires qui ont réalisé un véritable exercice de coordination en simulant une situation d'urgence. Il n'y a rien comme la réalité terrain pour identifier les écueils possibles d'une stratégie et mieux se préparer à toute éventualité. De telles initiatives sont rassurantes pour la population et peuvent servir d'exemple à d'autres organisations et municipalités. Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je félicite la Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires pour le succès de cet exercice. Le but ultime de celui-ci est d'assurer la sécurité de la population advenant un évènement majeur qui met celle-ci en danger. La population de Rouyn-Noranda peut donc être rassurée par les hauts niveaux de préparation du plan d'intervention de la direction de la sécurité civile de la ville et par la collaboration entre tous les partenaires et la coordination de leurs actions. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants - Lauréats 2023 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : Es-tu prêt en cas de sinistre? (Ville de Québec) Préparation aux sinistres : Initiative Phénix (Service de police de la Ville de Québec) Réponse aux sinistres : Glissement de terrain, arrondissement de La Baie, Saguenay, juin 2022 (Saguenay)





Deux prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue (Hydro Météo) Préparation aux sinistres : Exercice Diapason III ( Rouyn-Noranda )





Deux prix Hommage : M me Chantale Giguère, dont la carrière en sécurité civile, plus particulièrement en tant que directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec, est qualifiée d'exceptionnelle. Elle a notamment procédé à une transformation en profondeur de la gestion des urgences au sein de l'appareil municipal. M me Claudie Laberge, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la Croix-Rouge canadienne et a laissé sa marque dans la plupart des catastrophes ayant eu cours au Québec depuis les trente dernières années.



Liens connexes :

Découvrez les projets phares des dernières années dans la vidéo soulignant le 25e anniversaire du Mérite québécois de la sécurité civile.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

