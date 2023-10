Mérite québécois de la sécurité civile - Le gouvernement du Québec honore Hydro Météo

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décerné sept prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

Parmi ceux-ci, une Mention d'honneur dans la catégorie « Prévention ou connaissance des risques » a été remise à Hydro Météo, une entreprise spécialisée dans la gestion des risques liés aux inondations, aux impacts du temps violent et au couvert de glace, pour son projet Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue.

Aperçu du projet

Unique au monde, la méthode développée par Hydro Météo se base sur une approche multimodèle. Elle permet d'améliorer la qualité des prévisions hydrologiques sur des bassins versants de petite à moyenne taille et de les rendre disponibles aux clients des municipalités du Québec. Accessibles sur le portail de l'entreprise, les données sont produites quatre fois par jour. Les projections sont établies jusqu'à dix jours à l'avance, ce qui permet aux gestionnaires et aux intervenants en sécurité civile d'anticiper les crues et les étiages problématiques en vue de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des risques d'inondation.

Citations :

« Il est essentiel de s'adapter et d'améliorer nos pratiques visant à rendre nos communautés plus résilientes. Avec ses 30 ans d'expérience à surveiller le niveau des rivières et les couverts de glace du Québec, Hydro Météo est un partenaire fiable qui s'investit constamment en recherche et développement. Je tiens à le féliciter pour avoir mis au point cette méthode novatrice qui permet aux municipalités ainsi qu'aux organismes de sécurité publique et de gestion des bassins versants de mieux se préparer en cas d'inondation. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Dans un contexte de bouleversements climatiques, la solution élaborée par Hydro Météo nous permettra tous de mieux anticiper les aléas de dame Nature en matière d'éventuelles inondations et d'adopter des stratégies pour y faire face. Bravo à Pierre Corbin et toute son équipe pour cette initiative qui mérite amplement une mention d'honneur! »

François St-Louis, député de Joliette et adjoint parlementaire au ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

Faits saillants - Lauréats 2023 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : Es-tu prêt en cas de sinistre? (Ville de Québec) Préparation aux sinistres : Initiative Phénix (Service de police de la Ville de Québec) Réponse aux sinistres : Glissement de terrain, arrondissement de La Baie, Saguenay, juin 2022 (Saguenay)





Deux prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue (Hydro Météo) Préparation aux sinistres : Exercice Diapason III ( Rouyn-Noranda )





Deux prix Hommage : M me Chantale Giguère, dont la carrière en sécurité civile, plus particulièrement en tant que directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec, est qualifiée d'exceptionnelle. Elle a notamment procédé à une transformation en profondeur de la gestion des urgences au sein de l'appareil municipal. M me Claudie Laberge, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la Croix-Rouge canadienne et a laissé sa marque dans la plupart des catastrophes ayant eu cours au Québec depuis les trente dernières années.



