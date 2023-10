Mérite québécois de la sécurité civile - La Ville de Québec et deux de ses citoyennes honorées par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décerné sept prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

Prix Mérite - Aperçu des projets méritoires pour la Ville de Québec

Initiative Phénix

Il s'agit d'un exercice annuel auquel participent, sur une base volontaire, plusieurs partenaires de la région de Québec en vue de mettre à l'essai leurs différents plans de mesures d'urgence. Cette opération leur permet de bonifier les approches communes, de discuter des nouvelles tendances en matière de tactiques et de stratégies et de bien se préparer à intervenir lors d'événements jugés à haut risque de danger pour la population.

Es-tu prêt en cas de sinistres?

C'est le titre d'un jeu d'énigmes interactif, en ligne et en présentiel, réalisé sous forme de modules déplaçables et basé sur les mêmes modèles que les populaires « jeux d'évasion ». L'objectif est de sensibiliser les citoyens de tous âges à l'importance de bien se préparer pour faire face à un sinistre.

Prix Hommage - Deux citoyennes au parcours inspirant

Chantale Giguère

Durant sa carrière, Mme Giguère s'est démarquée par son dévouement à la sécurité des citoyens et sa gestion des sinistres. Alors qu'elle était directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec, elle a notamment mis en œuvre le Projet K, un plan de mesures d'urgence au cœur duquel s'inscrit le citoyen. Devenu un modèle pour la province, ce projet propose une structure décisionnelle et opérationnelle agile qui permet à l'organisation municipale d'être fonctionnelle et efficace devant toute situation d'exception.

Claudie Laberge

Mme Laberge incarne tous les aspects importants du développement de la sécurité civile au Québec au sein de la Croix-Rouge canadienne où elle œuvre depuis plus de 30 ans. Elle a été impliquée dans la réponse aux crises et aux catastrophes des trois dernières décennies sur tout le territoire québécois. En plus de ses réalisations et de sa vision novatrice, ses qualités humaines font d'elle une personne hors du commun.

Citations :

« Derrière chaque projet honoré aujourd'hui, il y a des gens qui, avec vision et audace, se sont investis dans l'amélioration de nos pratiques en matière de sécurité civile. Je tiens à féliciter tous les lauréats qui ont contribué de façon notoire à assurer un milieu de vie plus sécuritaire à la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je félicite chaleureusement les récipiendaires qui, grâce à leur engagement, leurs idées novatrices et leur passion, agissent positivement sur la sécurité de leurs concitoyens. Je souhaite que leurs réalisations et leur implication soient source d'inspiration dans leur milieu.»

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants - Lauréats 2023 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : Es-tu prêt en cas de sinistre? (Ville de Québec) Préparation aux sinistres : Initiative Phénix (Service de police de la Ville de Québec) Réponse aux sinistres : Glissement de terrain, arrondissement de La Baie, Saguenay, juin 2022 (Saguenay)

Deux prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Réduction de la vulnérabilité aux inondations par une meilleure prévision des débits de crue (Hydro Météo) Préparation aux sinistres : Exercice Diapason III ( Rouyn-Noranda )

Deux prix Hommage : M me Chantale Giguère, anciennement directrice générale adjointe responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec. M me Claudie Laberge, qui a occupé plusieurs fonctions au sein de la Croix-Rouge canadienne.



