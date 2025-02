Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - La période de mise en candidature est lancée!

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le début de la période de mise en candidature pour le 27e Mérite québécois de la sécurité civile. Cet événement vise à reconnaître les personnes, les groupes bénévoles, les municipalités, les entreprises, les organismes ou les organisations gouvernementales du Québec qui ont contribué de manière remarquable à la sécurité civile.

Les personnes et les organismes ont jusqu'au 31 mars inclusivement pour soumettre une candidature faisant état de réalisations ou de projets accomplis durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, à l'exception du prix Hommage, qui reconnaît la carrière d'exception d'une personne en matière de sécurité civile. Les personnes lauréates seront soulignées lors d'une cérémonie qui aura lieu le 28 octobre 2025 au Centre des congrès de Québec, lors du Colloque sur la sécurité civile.

« Plusieurs personnes et organisations se sont démarquées de manière exceptionnelle pour leur engagement soutenu en sécurité civile au Québec au courant de la dernière année. Il est important pour votre gouvernement de souligner leur contribution et de reconnaître ceux et celles qui œuvrent tous les jours à assurer la sécurité des personnes en situation d'urgence ou lors d'activités de prévention. Pour rendre hommage à ces citoyens, municipalités, organismes ou entreprises, je vous invite à proposer leur candidature au Mérite québécois de la sécurité civile. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. Depuis sa création, ce sont 233 lauréates et lauréats qui ont été reconnus pour leur dynamisme et leur passion de faire évoluer la sécurité civile et la sécurité incendie au Québec.

Les prix Mérite et Mention d'honneur pourront être décernés dans les catégories suivantes : Prévention ou connaissance des risques, Préparation aux sinistres et Réponse aux sinistres. Un prix Hommage peut également être remis à une personne qui s'est illustrée en sécurité civile tout au long de sa carrière.

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez la page Web du Mérite québécois de la sécurité civile.

