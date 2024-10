Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Saguenay reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile pour l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, une Mention d'honneur dans la catégorie « Réponse aux sinistres » a été décernée à la Ville de Saguenay, pour l'accueil exceptionnel qu'elle a offert aux communautés autochtones évacuées durant les feux de forêt de juin 2023.

Résumé de l'événement

La Ville de Saguenay a rapidement répondu présente pour orchestrer, du 4 au 6 juin 2023, l'hébergement de quelque 2 200 personnes provenant de la communauté d'Oujé-Bougoumou et, le 22 juin, d'environ 1 300 personnes provenant de la communauté de Mistissini, deux territoires menacés par les flammes. Vu l'ampleur des besoins devant être comblés à très court terme, la Ville a fait preuve d'une grande agilité. Cette mobilisation d'importance a nécessité la contribution de plusieurs équipes pour venir en aide aux deux communautés.

Citations :

« Le Québec se souviendra longtemps des conséquences terribles des feux de forêt du printemps et de l'été 2023. Mais il se souviendra aussi de la grande solidarité qui s'est manifestée chez les Québécoises et les Québécois. Ce qui s'est passé à Saguenay est extraordinaire et illustre bien comment il est possible de se relever les manches et de s'adapter pour traverser ensemble une épreuve. Je tiens à féliciter l'administration de cette ville et toutes les personnes qui se sont impliquées pour mener à bien cette mission. Il s'agit d'une mention d'honneur qui est pleinement méritée. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour l'avoir vécu dans le passé, les gens de Saguenay connaissent bien ce que représente l'évacuation rapide de son domicile. Ils ont développé une belle culture d'entraide qui me rend très fière. Aussi, je salue l'accueil que la Ville a offert aux personnes provenant de territoires menacés par les flammes en 2023. Le travail était colossal et la Ville a relevé le défi haut la main, faisant d'elle une référence québécoise en matière d'hébergement des sinistrés. Bravo! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).

Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 ( Chibougamau ).

Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre : SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.



