Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Le gouvernement du Québec honore l'Exercice Rail-Lie I

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile de l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, le prix Mérite dans la catégorie « Préparation aux sinistres » a été attribué à la Municipalité de Laurier-Station pour l'Exercice Rail-Lie I, une première initiative de concertation à grande échelle instaurée conjointement avec le Canadien National et le ministère de la Sécurité publique.

Aperçu du projet

La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013 a fait ressortir les défis liés au transport ferroviaire de matières dangereuses, tant sur le plan de la sécurité des collectivités que sur le plan de la protection de l'environnement et de la circulation de l'information. Ainsi est né le projet Rail-Lie I, qui, comme son nom l'indique, vise à rallier tous les intervenants lors d'un sinistre majeur pour assurer une gestion optimale des risques et des conséquences. L'exercice se déploie en deux volets, soit la clarification des rôles et des responsabilités de chaque partenaire et l'identification des enjeux opérationnels.

Citations :

« Je suis très impressionné par les efforts déployés, notamment au sein des municipalités, pour renforcer la sécurité civile et la résilience de nos communautés. Les équipes sont souvent plus visibles lors des sinistres, mais la préparation et la prévention sont au cœur de leur action. L'Exercice Rail-Lie I en est un qui se démarque, puisqu'il contribue à mieux préparer les partenaires engagés dans la gestion des risques et des conséquences qui sont liés au transport ferroviaire de matières dangereuses au Québec. Le prix Mérite qui vise à souligner ce projet est pleinement mérité! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très fière de l'octroi de ce prix à la Municipalité de Laurier-Station. L'Exercice Rail-Lie I illustre bien la volonté de tous les acteurs concernés de travailler de concert afin d'être bien préparés face aux sinistres et de poser des actions concrètes pour prévenir les risques liés au transport ferroviaire. Je remercie et félicite les gens qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans ce projet porteur. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).

Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 ( Chibougamau ).

Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre : SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.



