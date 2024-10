Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Baie-Saint-Paul reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile pour l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, le prix Mérite dans la catégorie « Réponse aux sinistres » a été attribué à la Ville de Baie-Saint-Paul pour sa gestion efficace et sa grande capacité d'adaptation lors des inondations du 1er mai 2023.

Résumé de l'événement

Ce jour-là, des précipitations ont entraîné un niveau de crue historique dans la rivière du Gouffre, inondant des quartiers et nécessitant l'évacuation de près de 800 personnes. Heureusement, la Ville était bien préparée à y faire face, grâce à un plan municipal de sécurité civile à jour, à des exercices réguliers et à sa connaissance approfondie du territoire. De plus, elle a appliqué une stratégie de communication visant à informer, en temps réel, la population et les intervenants sur l'évolution de la situation et les mesures à prendre.

Citations :

« L'efficacité avec laquelle la Ville de Baie-Saint-Paul a réussi à protéger sa population des inondations majeures du printemps 2023 nous rappelle l'importance de la préparation, de la coopération et de la solidarité. Je la félicite pour ses interventions, qui ont contribué à rassurer ses citoyennes et ses citoyens et à ce qu'un climat d'entraide s'installe au sein de la communauté. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je félicite la Ville de Baie-Saint-Paul pour la préparation rigoureuse de son plan de sécurité civile et la gestion des inondations. La coordination efficace des équipes et la communication constante ont permis de protéger, de rassurer et de soutenir les citoyens. Je souligne également le courage et la résilience avec laquelle la communauté a traversé cette épreuve. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Face à une catastrophe naturelle d'une telle ampleur, il est naturel que l'inquiétude s'installe. Pourtant, la communauté a fait preuve de détermination, de solidarité et d'une compassion exemplaire. La Ville de Baie-Saint-Paul a réagi avec rapidité et efficacité, protégeant ses citoyens et citoyennes tout en offrant un modèle de gestion exceptionnel. Bravo d'avoir démontré que la force collective peut triompher des épreuves les plus difficiles. »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre de la Justice et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).



Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 ( Chibougamau ).



Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre : SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.



