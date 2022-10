Mérite québécois de la sécurité civile 2022 - Le gouvernement du Québec souligne les bons coups en sécurité civile

QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile.

C'est la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui a récompensé les lauréats. Sept d'entre eux, représentant une MRC, des villes, une administration régionale, un organisme à but non lucratif et une organisation gouvernementale, se sont distingués pour avoir innové ou enrichi ce qui existe en matière de prévention et de connaissance des risques, de préparation aux sinistres ou de réponse aux sinistres. L'autre distinction, le prix Hommage, a été décernée à M. Éric Houde pour sa carrière et son apport exceptionnel en sécurité civile.

Le Mérite québécois de la sécurité civile

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. L'année 2022 marque la 24e remise des distinctions. Les principaux acteurs et partenaires en sécurité civile étaient présents à cette cérémonie qui se tenait dans le cadre du 20e Colloque sur la sécurité civile à Québec.

Citation :

« Je félicite tous les lauréats du Mérite québécois de la sécurité civile 2022. J'ai été séduite par la qualité des initiatives qui nous ont été soumises, et je tiens à remercier toutes les personnes et les organisations qui nous ont proposé des candidatures. Il faut continuer à évoluer pour mieux prévenir et comprendre les sinistres, s'y préparer adéquatement et être en mesure d'y répondre efficacement, quelle qu'en soit la nature. Avec tous les événements liés aux changements climatiques, nous savons que les défis continueront d'être grands et nombreux. Il est primordial d'avancer vers une sécurité civile hautement performante; d'être aux aguets, prêts et présents. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

