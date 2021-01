Le défi consiste à améliorer les résultats des patients atteints d'un cancer du poumon en trouvant des solutions pour réduire le délai entre le diagnostic et le traitement

KIRKLAND, QC, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Merck Canada et MaRS Discovery District (MaRS) sont fières de lancer le Défi de l'innovation contre le cancer du poumon. Le concours met au défi les innovateurs de l'Ontario de découvrir, mettre en œuvre et étendre à grande échelle des solutions permettant d'améliorer le parcours des patients ontariens atteints d'un cancer du poumon en cherchant à réduire le délai entre le diagnostic et le traitement en vue d'améliorer les résultats thérapeutiques de ces patients, en particulier ceux des groupes prioritaires des milieux ruraux ou défavorisés de l'Ontario. Des prix en argent seront remis aux innovateurs qui relèveront le défi. Les gagnants auront de plus l'occasion de collaborer avec Merck Canada à de futurs projets. Parmi les quatre cancers les plus répandus, le cancer du poumon détient le record du plus faible taux de survie, quel que soit le stade du diagnostic1. Un nombre estimatif de 29 800 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2020 au Canada, dont 40 pour cent dans la seule province de l'Ontario2,3. La capacité des patients atteints d'un cancer du poumon de bénéficier dès le départ de soins primaires et d'un traitement approprié au bon moment est fonction d'un certain nombre de facteurs distincts liés au patient, à son cercle de soins et au système de santé en général.

« Nous jouons un rôle important dans le milieu des soins de santé au Canada et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à résoudre les principaux problèmes auxquels doivent actuellement faire face les patients. Notre secteur des sciences de la vie est à la fois l'un des plus innovants qu'on puisse imaginer et une composante essentielle pour relever certains des plus grands défis de la société en matière de santé. Les partenariats novateurs et les projets conjoints, comme celui avec MaRS, nous permettent d'unir nos forces et de mettre à contribution certains des esprits les plus brillants qui soient pour apporter des solutions inédites et inestimables aux personnes aux prises avec un cancer », déclare AnnA Van Acker, présidente et directrice générale de Merck Canada. « La majorité des cas de cancer du poumon sont diagnostiqués au stade 4, stade auquel la maladie progresse souvent si rapidement qu'un traitement approprié n'est même plus une option. Le Défi de l'innovation contre le cancer du poumon offre une occasion formidable de se dépasser et de trouver des façons de contribuer à réduire le délai entre le diagnostic et le traitement pour éventuellement améliorer l'issue pour les patients, individuellement et collectivement. »

Le défi débute aujourd'hui le 20 janvier, à 11 heures (heure de l'Est), par une table ronde virtuelle sur les obstacles et les possibilités associés au diagnostic et au traitement du cancer du poumon. Les panélistes, qui représentent une grande diversité de perspectives au sein du système de soins de santé - notamment des patients, des professionnels de la santé et d'autres innovateurs - nous feront part de leurs expériences et parleront des difficultés supplémentaires soulevées par la pandémie de COVID-19.

« Se battre contre un cancer du poumon en temps de pandémie signifie avoir un accès réduit aux services de soins primaires, de diagnostic et de dépistage. C'est aussi un processus très solitaire, compte tenu des restrictions renforcées des politiques en matière de visites », explique Alex Ryan, vice-président directeur, Partner Solutions, à MaRS. « Grâce à ce partenariat avec Merck Canada, nous contribuerons à promouvoir des solutions novatrices qui dissiperont certains des problèmes complexes liés à la pandémie de COVID-19 auxquels se heurtent les patients atteints d'un cancer du poumon, tout en édifiant et en consolidant la résilience à long terme du système de soins de santé de l'Ontario. »

« Je tiens à féliciter Merck Canada et MaRS pour le lancement de cette initiative conjointe », a déclaré Nina Tangri, adjointe parlementaire du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'innovation et de nouvelles idées pour améliorer notre système de santé. J'ai hâte de voir les solutions novatrices et transformatrices que les innovateurs de l'Ontario soumettront à ce défi pour aider les patients et les familles. »

Le défi se déroulera jusqu'au 25 mars 2021 et deux prix seront remis : un grand prix de 100 000$ et un second prix de 50 000 $. Les noms des gagnants seront dévoilés le 28 avril 2021. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus à ce sujet ou pour vous inscrire au lancement de l'événement.

