Mercer et LIFT session font équipe pour ouvrir la voie à la mise en forme numérique et au mieux-être des employés au sein des entreprises canadiennes

Une bonne forme physique est l'un des principaux facteurs qui contribuent au bien-être en milieu de travail. Mercer a choisi LIFT session dans le but d'aider les employeurs à offrir à leurs employés les outils numériques nécessaires pour gérer leur mieux-être de façon proactive et les encourager à adopter un mode de vie sain en tous points. Les employeurs pourront ainsi bénéficier de services de mise en forme réputés qui exerceront une influence positive sur la santé des employés, la culture de l'entreprise, la compétitivité, la productivité, la fidélisation des employés et qui favoriseront la réduction de l'absentéisme.

Mercer 365 est une plateforme numérique intégrée dont la proposition de valeur aux employés est principalement fondée sur le bien-être des employés. Grâce à l'intégration de LIFT session à la plateforme principale, les employeurs et les employés auront ainsi accès à un éventail complet de produits et services de mise en forme. Mentionnons, entre autres, des séances de mise en forme personnalisées et automatisées, des fonctionnalités de clavardage avec des experts du mieux-être, des séances de groupe en ligne et en direct et des défis d'entreprise LIFT stimulants. Les employés pourront effectuer des entraînements sur demande et progresser à leur propre rythme, en suivant des entraînements de classe mondiale et accompagnés d'entraîneurs pour les encadrer tout au long du parcours.

« Les employeurs comprennent l'importance d'une bonne forme physique et son influence positive sur le bien-être physique et mental; ils sont conscients que les attentes des employés ne cessent de grandir lorsque vient le temps d'obtenir une expérience essentiellement numérique personnalisée, souligne Julie Duchesne, responsable de Mercer Marsh Avantages Sociaux pour le Canada. Pour maximiser l'engagement des employés et pour attirer et fidéliser les talents indispensables dont ils ont besoin pour réussir, les employeurs se doivent d'offrir des avantages sociaux modernes, accessibles et adaptés aux besoins, aux objectifs et aux capacités des employés, tout en étant simples à déployer et surtout, amusants! Et c'est exactement ce qu'offre la plateforme LIFT session. »

« Nous sommes ravis de constater que la mise en forme a été identifiée comme un élément clé du bien-être des employés et de notre intégration à la plateforme principale de Mercer 365 déclare Raffi Tchakmakjian, chef de la direction de LIFT session. De nombreuses études médicales1 démontrent qu'il n'existe aucune approche proactive de gestion de la santé aussi favorable que l'intégration de la mise en forme dans le mode de vie, que ce soit pour contrer des maladies chroniques, cardiovasculaires ou cognitives. En collaboration avec Mercer, nous serons en mesure non seulement de promouvoir une façon de le faire de manière durable pour les employés, mais aussi d'aider les employeurs à améliorer leur productivité et bonifier leur culture d'entreprise. »

Pour en savoir davantage sur ce service, visitez le site de Mercer à l'adresse : Mercer 365MC.

À PROPOS DE MERCER

Mercer offre des services-conseils et des solutions axées sur la technologie qui aident les organisations à répondre aux besoins liés à la santé, aux avoirs et à la carrière de leur main-d'œuvre en évolution. La Société compte plus de 25 000 employés répartis dans 44 pays et elle exerce ses activités dans plus de 130 pays. Mercer est une société de Marsh & McLennan Companies (symbole MMC à la Bourse de New York), chef de file mondial en services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain, qui compte 76 000 employés et un chiffre d'affaires annualisé de près de 17 milliards de dollars. Par l'entremise de ses sociétés-conseils de premier ordre, soit Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh & McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mercer.ca. Suivez Mercer sur Twitter @MercerCanada.

À PROPOS DE LIFT SESSION

L'objectif de LIFT session est de rendre les séances d'entraînement physique de haut niveau accessibles à tous, à partir de n'importe où et à la demande. En offrant des services par l'entremise de fournisseurs et d'entreprises de mieux-être, LIFT session offre sa plateforme en ligne à des millions de clients dans le monde.

Les clients de LIFT session sont invités à participer à des séances d'entraînement automatisées basées sur l'IA, à des séances de groupe ou privé, soit seul, soit à travers des défis d'entreprise très engageants de LIFT. La plateforme propose une large gamme de cours de conditionnement physique allant de l'entraînement par intervalles à haute intensité au Pilates, au yoga, en passant par les étirements dynamiques et la mobilité. LIFT session aide les participants à atteindre leur objectif personnel, qu'ils s'entraînent pour une compétition, se préparent pour un événement, cherchent à perdre quelques kilos ou simplement à rester en bonne santé. Suivez LIFT session sur Instagram et Facebook @liftsession.

______________________________ 1 Par exemple : US National Library of Medicine National Institutes of Health, à l'adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4241367/

SOURCE Lift Session

Renseignements: David Sciacca, david@liftsession.com, (514) 994-8058