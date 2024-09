RIMOUSKI, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - MEOPAR est ravi d'accueillir le Dr. Jamie Snook (il/lui) en tant que nouveau directeur exécutif.

Depuis plus d'une décennie, MEOPAR met en relation des individus et des initiatives dans le domaine de la recherche en sciences de la mer à travers le Canada. Avec l'annonce récente d'une subvention de 38,1 millions de dollars du Fonds scientifique stratégique du gouvernement du Canada, MEOPAR entre dans une nouvelle phase de sa croissance et de son développement. La longue expérience de M. Snook en tant que directeur exécutif et son travail dans les domaines de la recherche et de la politique aux niveaux national et international, ainsi que son travail dans le domaine de la gestion, de la gouvernance et de la politique des ressources naturelles dirigées par les Autochtones et axées sur les Autochtones, seront essentiels pour que MEOPAR continue d'étendre ses contributions au secteur de la recherche en sciences de la mer.

M. Snook rejoint MEOPAR après plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant, plus récemment au sein du Torngat Wildlife Plants and Fisheries Secretariat, où il a occupé le poste de directeur exécutif pendant plus de 15 ans et a été chargé de mettre en œuvre des sections de l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et de mettre en place un cadre de cogestion au Nunatsiavut.

Il est titulaire d'un doctorat en santé publique de l'université de Guelph, où il a étudié l'impact de la cogestion de la pêcheet de la faune sur la santé et le bien-être des Inuits. M. Snook siège également au conseil d'administration du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et préside bénévolement le YMCA de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a été maire de Happy Valley-Goose Bay, au Labrador (2014-2021), et continue de s'intéresser aux politiques publiques.

Labradorien de longue date, d'ascendance inuite et coloniale, il s'est récemment installé à Mi'kam'ki avec sa femme, le Dr Ashlee Cunsolo, et leur famille composée de garçons, de chats et de chiens, où ils vivent dans la magnifique vallée de l'Annapolis.

« Je suis honoré de faire partie de cenouveau chapitre de cette importante organisation et de poursuivre son long héritage en matière de recherche et des sciences de la merde pointe et indispensables. L'investissement majeur du Fonds scientifique stratégique du Canada va donner à MEOPAR la flexibilité nécessaire pour diversifier davantage les sciences de la mer au Canada et lui donner l'occasion de relier les disciplines, les secteurs et les communautés d'un océan à l'autre. - Jamie Snook, PhD

« Nous sommes ravis que M. Snook se joigne à l'équipe de MEOPAR dans cette importante fonction de direction. Il a clairement réussi à établir des collaborations et des partenariats qui ont abouti à des résultats tangibles pour les communautés côtières. Notre plus grand défi à l'avenir sera d'étendre les programmes de MEOPAR pour mieux inclure les communautés côtières et Autochtones. M. Snook possède toutes les compétences et l'expérience nécessaires pour mener à bien cette tâche. - Brent Else, co-directeur scientifique

