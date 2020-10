Mémoire pour le Forum virtuel sur la requalification de la main d'œuvre et de l'emploi - La requalification de la main d'œuvre et de l'emploi, un incontournable pour assurer la relance de notre économie, souligne la FCCQ

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui se tient le forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et l'emploi, organisé par M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) contribuera activement à ce forum et transmettra ses réflexions relatives au marché de l'emploi québécois. Nous serons à la recherche de consensus quant aux propositions de l'ensemble des partenaires.

La crise sanitaire connue depuis plusieurs mois a inévitablement causé d'importants bouleversements sur le marché de l'emploi. Ainsi, le Québec doit désormais se doter d'une stratégie ambitieuse pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Dans cette perspective, la FCCQ a réalisé un mémoire dans lequel elle expose ses recommandations pour favoriser le retour sur le marché du travail des Québécois ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie.

« Le retour à l'emploi des travailleurs québécois est une de nos préoccupations principales et nous pensons que ce processus doit s'inscrire dans une démarche d'actions concrètes pour que le redéploiement de la main d'œuvre réponde aux besoins des entreprises », a précisé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La mise en place du Chantier des compétences pour s'adapter aux nouvelles réalités

Non seulement des actions rapides sont nécessaires afin d'appuyer la relance économique et la survie des entreprises, mais la FCCQ recommande également l'adoption du Chantier des compétences. Cette initiative vise, d'une part, à rendre le marché du travail québécois plus résilient face à d'éventuelles crises sanitaires et d'autre part, permettra de faire face aux transformations inévitables des emplois en raison des avancées technologiques, notamment la numérisation des entreprises, l'automatisation et la venue de l'intelligence artificielle.

« Une approche coordonnée de l'ensemble des acteurs du marché du travail est nécessaire pour identifier rapidement des passerelles vers les emplois les plus porteurs pour les travailleurs, » a souligné Charles Milliard. « Ce processus s'établira en fonction de leurs intérêts et des compétences qu'ils ont développées dans leur carrière ou sur les bancs de l'école, mais aura également pour base les exigences réelles des postes à combler au sein des entreprises. »

Le mémoire de la FCCQ apporte une vision d'avenir du développement de la main-d'œuvre québécoise. « Devant les plus grands défis, il faut savoir innover et sortir des sentiers battus, c'est ce que nous proposons au gouvernement et à l'ensemble du Québec », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca