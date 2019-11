Mémoire du Bureau de la concurrence du Canada - La forte présence de Vidéotron sur le marché contribue à diminuer les prix pour les services sans fil

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron est heureuse de constater qu'elle est citée en exemple dans les conclusions d'un mémoire déposé au CRTC par le Bureau de la concurrence du Canada. Dans son mémoire, l'organisme fédéral affirme que la présence d'un 4e joueur fort sur le marché a comme effet direct de faire diminuer les prix des services sans fil. Selon le Bureau de la concurrence, les prix de services sans fil peuvent être de 35 % à 40 % plus bas dans un marché où se trouve un fournisseur régional doté de ses propres infrastructures, comme Vidéotron.

« Les Québécois paient moins cher pour leurs services sans fil qu'ailleurs au pays à cause de la présence forte de Vidéotron. Nous sommes heureux de constater que tout comme Vidéotron, le Bureau de la concurrence du Canada comprend l'importance de stimuler une concurrence saine favorisant un environnement propice aux investissements dans les infrastructures sans fil. Vidéotron est fière du réseau de classe mondiale qu'elle a bâti au fil des dernières années. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir et nous continuerons d'innover afin d'offrir à nos clients les meilleurs prix, les meilleurs services et les meilleurs produits sur le marché. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Rappelons que Vidéotron a injecté plus de 2,5 B$ dans le développement de son réseau sans fil depuis 2008, résultant ainsi par la création de plusieurs milliers d'emplois partout au Québec.

