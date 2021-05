NEW YORK, 27 mai 2021 /CNW/ - L'éthique de travail, la capacité d'établir des relations et la passion sont des facteurs clés pour devenir un chef d'entreprise, selon la nouvelle enquête sur l'égalité des sexes menée auprès de chefs d'entreprise à l'échelle mondiale publiée aujourd'hui par YPO, le Financial Times et la campagne HeForShe d'ONU Femmes lors du Sommet HeForShe, et dont l'objectif était de cerner les enjeux entourant le parcours menant aux postes de direction.

L'enquête menée du 10 au 22 mars 2021 auprès de 2 079 chefs d'entreprise membres de YPO et originaires de 106 pays fournit les résultats de recherches nécessaires pour comprendre les obstacles spécifiques à l'égalité entre les sexes auxquels les femmes sont confrontées dans leur cheminement vers le poste de chef d'entreprise. De même, l'enquête vise à fournir des conseils pratiques sur la façon d'éliminer ces obstacles au profit des prochaines générations.

Principales conclusions de l'enquête :

Dans l'ensemble, 57 % des chefs d'entreprise à l'échelle mondiale ont déclaré que leurs entreprises sont un peu ou beaucoup plus diversifiées qu'il y a cinq ans.





Les femmes prennent en moyenne deux ans de plus que les hommes pour accéder aux postes de direction.





Les entreprises dirigées par des femmes signalent une plus grande représentation de femmes au sein de leurs conseils d'administration, dans les postes de direction et dans l'ensemble de leurs activités. Les femmes chefs d'entreprise ont déclaré que 43 % des membres de la haute de direction de leur entreprise sont des femmes, comparativement à 26 % dans les entreprises dirigées par des hommes. Sur le plan organisationnel, les femmes représentent 48 % de la main-d'œuvre dans les entreprises dirigées par des femmes, alors qu'elles forment 37 % de la main-d'œuvre dans les entreprises dirigées par des hommes.





Les femmes chefs d'entreprise sont plus susceptibles que leurs homologues masculins de devoir « trouver un équilibre entre le respect et la sympathie » (30 %) et « surmonter les idées préconçues des autres à leur sujet » (20 %). À l'opposé, seulement 9 % des chefs d'entreprise masculins ont dû surmonter des idées préconçues.





Lorsqu'on leur a posé des questions sur les « attentes culturelles liées au sexe », 2 % des répondants masculins ont déclaré y être confrontés, comparativement à 47 % des répondantes.





Soixante-treize pour cent des répondantes ont pris un congé ou ont sacrifié leur avancement professionnel pour des raisons familiales, comparativement à 42 % des répondants de sexe masculin.

Les répondants membres de YPO ont fourni plusieurs pistes de solutions importantes sur la façon dont tous les chefs d'entreprise peuvent favoriser un leadership plus équitable, notamment :

Former les employés sur les préjugés inconscients

Faire du recrutement des femmes une priorité

Appuyer les options de travail flexibles

Les résultats complets du sondage sont disponibles sur YPO.org.

Méthodologie de l'enquête sur l'égalité des sexes menée auprès de chefs d'entreprise à l'échelle mondiale par YPO :

L'enquête sur l'égalité des sexes menée auprès de chefs d'entreprise à l'échelle mondiale a été réalisée auprès des membres de YPO du 10 au 22 mars 2021 au moyen d'un questionnaire en ligne. Au total, 2 079 membres de YPO, dont l'âge varie de 24 à 92 ans, ont répondu au sondage. Les membres de cet échantillon, dont 23 % étaient des femmes, sont représentatifs de l'ensemble des membres de YPO et proviennent de 106 pays. La marge d'erreur de l'échantillonnage est de plus ou moins 2,09 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.

