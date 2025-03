MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - MELS franchit une nouvelle étape importante dans son positionnement à l'étranger avec la nomination d'Aurée Lepage à titre de directrice du développement des affaires internationales à Los Angeles. Cette arrivée stratégique au sein de son équipe permettra à MELS de propulser sa présence sur la scène internationale comme destination incontournable pour la production cinématographique et de consolider sa réputation d'excellence auprès des grands studios.

« L'arrivée d'Aurée marque un tournant stratégique majeur qui dynamisera notre croissance sur les marchés mondiaux », affirme Patrick Jutras, président de MELS. « Le pôle Québec-Montréal offre des avantages remarquables pour les productions étrangères. Aurée comprend parfaitement ces atouts tout comme les rouages de l'industrie hollywoodienne et les attentes du marché global. Sa maîtrise approfondie de l'écosystème nord-américain du cinéma fait d'elle la candidate idéale pour comprendre et satisfaire les exigences de nos nombreux partenaires californiens, tout en valorisant la proposition distinctive que MELS peut leur présenter. »

« Je suis enthousiaste de rejoindre MELS à ce moment charnière de son positionnement international », souligne Aurée Lepage. « Forte de mon expérience des deux côtés de la frontière, je vise à établir une présence forte à Los Angeles et à démontrer à nos partenaires que MELS propose une offre complète intégrée exceptionnelle avec ses studios de tournage et ses services de postproduction image et son de premier ordre, un savoir-faire hautement créatif, un plateau permanent de production virtuelle et des équipements à la fine pointe de la technologie qui font notre réputation partout dans le monde. »

Cumulant près de 30 années d'expérience dans l'industrie du cinéma, Aurée a fait sa marque en travaillant sur des productions de renom telles que The Aviator de Martin Scorsese, The Day After Tomorrow de Roland Emmerich, The Terminal de Steven Spielberg, Maelstrom de Denis Villeneuve et plusieurs autres. Établie à Los Angeles depuis quelques années, elle avait jusqu'à aujourd'hui le mandat du Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec (BCTQ) de faire connaître l'offre du Québec auprès des joueurs clés de l'industrie.

À propos de MELS

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une notoriété considérable dans l'industrie du cinéma. Forte de sa signature -- Complice de vos projets -- et de l'expertise de ses quelque 350 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, de production virtuelle, de postproduction image et son, de distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, Web et sur appareils intelligents.

