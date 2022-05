Mêlez-vous à la danse pour souligner la 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées

Cette 26 e édition porte sur l'importance de reconnaître la place qui revient aux personnes handicapées pour qu'elles développent leurs capacités, exercent un pouvoir sur leur vie et participent pleinement à la vie en société. Au Québec, plus d'un million de personnes ont une incapacité significative et persistante.

« La Semaine québécoise des personnes handicapées se veut une occasion unique de rappeler l'importance d'unir nos forces et de travailler ensemble pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. L'Office, en collaboration avec ses partenaires, invite la population à suivre le mouvement et à faire en sorte que toutes et tous puissent contribuer à 100 % de leurs capacités. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Cette année, la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à sensibiliser l'ensemble de la population sur l'importance d'agir collectivement pour améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de participer à la vie en société et de mettre en lumière le bénéfice collectif qui en découle. Saisissons toutes les occasions qui se présentent à nous pour réduire les obstacles qu'elles sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Nos actions peuvent aider une personne à s'impliquer dans la société, à être autonome, à prendre sa place et à réaliser ses rêves. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Le thème de cette 26e édition me touche personnellement. Contribuer à 100 %, c'est ce que je réalise au quotidien, et ce, depuis que je suis toute petite. Au Québec, nous sommes plus d'un million de personnes à avoir une incapacité significative et persistante. En reconnaissant la place qui nous revient, vous nous permettez de nourrir nos passions et de participer pleinement à la vie en société. Laissez-nous contribuer à 100 % de nos capacités. »

Rosalie Taillefer-Simard, porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 26 e édition en 2022;





au 7 juin. Il s'agit de la 26 édition en 2022; L'objectif de la Semaine vise à sensibiliser et à mobiliser l'ensemble de la population québécoise à passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir;





Cette année, l'Office a produit une nouvelle vidéo promotionnelle. Cette vidéo met en scène un danseur professionnel handicapé en pleine performance. La prouesse artistique de Luca Patuelli , alias Lazylegz, frappe l'imaginaire. Elle est une puissante métaphore qui illustre la force des personnes handicapées et toute l'étendue des capacités qu'elles possèdent;





, alias Lazylegz, frappe l'imaginaire. Elle est une puissante métaphore qui illustre la force des personnes handicapées et toute l'étendue des capacités qu'elles possèdent; Une campagne publicitaire sera diffusée dans les médias numériques et sur les réseaux sociaux du 25 mai au 7 juin prochain;





Du 1 er au 7 juin prochain, la porte-parole Rosalie Taillefer-Simard animera les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la tenue d'un midi-causerie sur l'importance de la pratique artistique chez les personnes handicapées à l'Espace culturel Georges-Émile- Lapalme de la Place des arts, le vendredi 3 juin prochain, à 12 h;





au 7 juin prochain, la porte-parole animera les activités de la Semaine. Parmi celles-ci, notons la tenue d'un midi-causerie sur l'importance de la pratique artistique chez les personnes handicapées à l'Espace culturel Georges-Émile- des arts, le vendredi 3 juin prochain, à 12 h; Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive;





Rappelons qu'au Québec, plus d'un million de personnes ont une incapacité, soit 16 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017;





Hydro-Québec est fière partenaire de la 26e édition de la Semaine.

Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page Web de la Semaine québécoise des personnes handicapées préparée par l'Office.

