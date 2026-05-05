HONG KONG, 5 mai 2026 /CNW/ - Meiyume (Group) LTD a obtenu la cotation Or d'EcoVadis pour 2026, l'entreprise se situant au 96e centile à l'échelle mondiale et parmi les entreprises les plus performantes en matière de durabilité.

EcoVadis évalue les entreprises en matière d'environnement, de droits du travail et de droits de la personne, d'éthique et d'approvisionnement durable. La médaille d'or témoigne de la solide performance de Meiyume et de son engagement continu à intégrer le développement durable à l'échelle de sa chaîne d'approvisionnement.

Meiyume - Médaille d'Or EcoVadis 2026

L'engagement d'un fournisseur envers le développement durable est de plus en plus important pour les marques, car elles s'efforcent de répondre aux exigences réglementaires croissantes et aux attentes changeantes des consommateurs en matière de transparence et de pratiques responsables. Dans cet écosystème, il est essentiel de choisir les bons partenaires. Des partenaires comme Meiyume jouent un rôle clé dans la mise en place de solutions plus responsables et prêtes pour l'avenir, tout en aidant à renforcer les normes de durabilité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Une stratégie globale de durabilité : cadre 5P de Meiyume

L'approche de Meiyume en matière de durabilité est guidée par son cadre 5P : product, process, place, people et principle, assurant une intégration complète à l'échelle de l'entreprise :

Product - Promouvoir l'innovation durable dans les formulations et l'emballage

Process - Renforcer les pratiques responsables en matière d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement

Place - Améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance environnementale

People - Favoriser un milieu de travail inclusif et positif

Principle - Maintien de solides normes de gouvernance et de conformité

La durabilité comme cheminement continu

Bien que la médaille d'or d'EcoVadis marque une étape importante, Meiyume considère la durabilité comme un cheminement continu. L'entreprise demeure déterminée à renforcer son rendement en matière de durabilité et à soutenir les marques de produits de beauté et de soins personnels dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de durabilité.

À propos de Meiyume :

Anciennement LF Beauty, Meiyume propose des solutions beauté de bout en bout - emballages, ODM, OEM - fondées sur la durabilité et les connaissances. Propulsée par sa plateforme d'intelligence beauté et un réseau mondial d'approvisionnement, Meiyume donne vie à ses visions avec agilité, intelligence et responsabilité.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968026/Meiyume_Ecovadis_Gold_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2246462/5944472/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg

SOURCE Meiyume

CONTACT : Kenneth Chia, directeur du marketing, [email protected]