HONG KONG, 6 novembre 2025 /CNW/ - Meiyume, une pionnière des solutions de beauté de bout en bout, présente SEEDED -- Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein at Cosmopack Asia. Chef de file mondial dans les domaines de l'emballage, du développement de produits clés en main et de la fabrication, Meiyume s'appuie sur sa plateforme exclusive Beauty Intelligence PlatformMC (BIP) - qui analyse plus de 10 million de points de données par mois - afin d'offrir des produits de beauté personnalisés répondant aux préférences des consommateurs partout dans le monde.

Meiyume chez Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

Présentation de SEEDED

Au cœur de toute innovation se trouve une graine, une idée prête à germer. SEEDED représente l'interconnexion entre l'intelligence, l'approvisionnement responsable, les formulations innovantes et l'emballage durable chez Meiyume, créant un écosystème où l'innovation devient des succès commerciaux mondiaux pour nos clients et partenaires.

Présentation de SEEDED TO LAST : Carrying the Vein of Innovation (3-D07)

SEEDED TO LAST témoigne de l'engagement de Meiyume envers la durabilité, l'innovation et l'excellence en emballage. Avec plus de 30 ans d'expertise, des installations de pointe et un réseau mondial d'approvisionnement, Meiyume conçoit des emballages écoresponsables, fonctionnels et haut de gamme. Soutenu par des certifications reconnues dans l'industrie et un portefeuille actif de brevets, le groupe d'ingénierie de Meiyume repousse continuellement les limites de l'emballage, du développement FEO et des solutions clés en main.

Les visiteurs découvriront comment les concepts primés et intemporels de Meiyume prennent vie à travers des solutions beauté, chacune axée sur l'innovation et la durabilité.

Présentation de Cosmolab - SEEDED FOR BEAUTY : Intelligence at the Root, Multifunctionality in Every Branch, Results You Can See (3-D05)

SEMÉ POUR LA BEAUTÉ par Cosmolab : Meiyume x Intercos incarne la graine de l'innovation où l'intelligence et la multifonctionnalité germent dans des solutions de pointe en matière de soins de la peau, de soins personnels et de cosmétiques.

Comme les branches d'un arbre, Cosmolab relie les chefs de file de l'industrie et l'IA pour offrir des produits clés en main souhaitables. Propulsé par le PIRS, il stimule la création de produits personnalisés et axés sur les données, transformant les idées en innovations concrètes pertinentes pour les consommateurs.

Les visiteurs peuvent explorer quatre tendances clés en matière de beauté identifiées grâce à des collections clés en main axées sur les renseignements et organisées par Meiyume et Intercos, prêtes pour la localisation et la commercialisation.

Une activation interactive leur permet de choisir des fleurs symbolisant ces tendances et de les ajouter à un arbre collaboratif, représentant la croissance et la transformation des idées innovantes en réalité.

Venez nous voir

Grâce à SEEDED, Meiyume cultive un avenir plus intelligent, plus durable et plus connecté pour la beauté.

11 et 13 novembre 2025

AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume with Intercos) : 3-D05

Cosmopack (Meiyume) : 3-D07

À propos de Meiyume

Autrefois connue sous le nom de LF Beauty, Meiyume offre des solutions beauté de bout en bout - emballage, ingénierie, fabrication, FEO/FEO, formulation et innovations intelligentes - guidées par une approche durable. Grâce au BIP et à son réseau mondial d'approvisionnement, Meiyume concrétise les visions de ses partenaires avec agilité, intelligence et responsabilité.

